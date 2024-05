Polští hokejisté na probíhajícím světovém šampionátu v Ostravě ukazují, že nejsou úplně do počtu. Své zápasy prohrávají jen těsně, stihli už vybojovat i bod. Polští fanoušci, kteří se do Ostravy sjíždějí na zápasy národního týmu, věří, že se Polsko ve světové skupině mistrovství světa udrží.

Utkání skupiny B mistrovství světa v ledním hokeji: Německo - Polsko, 18. května 2024, Ostrava Aréna, Ostrava. (zleva) Kai Wissmann z Německa a Grzegorz Pasiut z Polska. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Přeje si to i Mateusz Gniazdowski, polský velvyslanec v České republice. I on fandí bílo-červeným a po utkání s Německem (2:4) prozradil Deníku své dojmy.

„Sice jsme prohráli, ale opět se ctí. Je to samozřejmě škoda, když jsme snížili nejprve na 1:3 a posléze na 2:3, věřil jsem v úspěch, nicméně prohrát s Německem, druhým týmem předchozího mistrovství světa, není žádná hanba. Naděje na to, že se udržíme mezi elitou, stále existuje,“ míní polský velvyslanec.

I on si kromě hry polského týmu pochvaluje atmosféru na šampionátu. „Myslím, že každý vidí, že jde o velký svátek hokeje, přeshraniční svátek sportu. Atmosféra zde je báječná, což má za následek, že tisíce Poláků sledují hokej, a to nám dává naději, že se sport v naší zemi zase o něco zvedne a mohl by mít budoucnost. Společná vášeň pro hokej nás spojuje s našimi sousedy, Čechy a Slováky. Vezměte si, že hokejoví fanoušci z Polska sledují i nejvyšší českou soutěž, chodí na zápasy Třince i Ostravy,“ upozorňuje Mateusz Gniazdowski na fakt, že Polákům se lední hokej líbí.

Utkání skupiny B mistrovství světa v ledním hokeji: Německo - Polsko, 18. května 2024, Ostrava Aréna, Ostrava. Polský velvyslanec v České republice Mateusz Gniazdowski a Izabella Wołłejko-Chwastowicz konzul v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Polsko se na světový šampionát dostalo po dekádě, konkrétně po 22 letech. „Popřál bych našim chlapcům vítězství proti Kazachstánu, protože si pochopitelně všichni přejeme zůstat v elitním klubu. Je to naše poslední šance, abychom jako polský hokej vykrošili dalším krokem kupředu,“ řekl Deníku na závěr velvyslanec Mateusz Gniazdowski.