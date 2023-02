Velké pátrání začalo po druhém činu, který telefonicky na linku 158 oznámila majitelka z Ostravy-Poruby. V té době ještě nic nenasvědčovalo tomu, že obě krádeže spolu souvisejí. „Operační důstojník okamžitě předal informace jak hlídkám v terénu, tak kriminalistům. Začalo rozsáhlé pátrání po vozidle a možných pachatelích. Na základě získaných informací a vyhodnocení kamerových záznamů byla vytipována úniková trasa do zahraničí,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že do pátrání se zapojili kriminalisté, uniformovaní policisté, policisté z dálničního oddělení, operačního odboru i z oddělení zahraničních vztahů v Chotěbuzi.

Spolupráce

„V době prověřování se zjistilo, že krádež vozidla Mazda CX3 by mohla mít souvislost s krádeží vozidla stejné značky v Olomouckém kraji, a to z předchozího dne. I zde se ukázala profesionální spolupráce mezi kraji,“ doplnila Michalíková. Policisté například zjistili, že se podezřelá osádka pohybuje po území České republiky ve vozidle značky Hyundai.

Drsná neděle v Ostravě-Porubě: Řidič naboural několik zaparkovaných aut a ujel

Den po ostravské krádeži uvedené vozidlo zastavila hlídka dálniční policie. Uvnitř seděli dva cizinci. Policisty se snažili zmást. Využili toho, že jeden z mužů má jednovaječné dvojče. „Začal fabulovat a komplikovat naši práci. Vydával se totiž za své jednovaječné dvojče,“ řekla Michalíková. Po konzultaci s oddělením zahraničních vztahů v Chotěbuzi a polskými kolegy se podařilo situaci vyjasnit. „Bylo zjištěno, že se jedná o čtyřiadvacetiletého muže s několika záznamy v rejstříku trestů. Bratr, za kterého se vydával, byl bezúhonný. Nakonec se policistům doznal, že je chtěl zmást,“ uvedla Michalíková s tím, že se jednalo o sofistikovaný případ.

Příprava

Vše začalo přípravou falešných registračních značek a vytipováním aut, která byla následně ukradena v Olomouci a v Ostravě-Porubě. Zloději použili i speciální techniku. Pomocí předem připraveného zařízení bez použití násilí vnikli do vozidel. České registrační značky odmontovali a nahradili je falešnými. Pak vycestovali zpět do rodné země. Kriminalistům z Ostravy se podařilo zjistit, kde se vozidla nacházejí. Auta již byla přepravena zpět do České republiky a mohla být vrácena majitelům. Poláci čelí obvinění z krádeže. Hrozí jim až pět let vězení. Soud na ně uvalil vazbu.