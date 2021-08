Policie zveřejnila videozáběry, na kterých sice není dotyčnému detailně vidět do obličeje, navíc si nasadil roušku, přesto by jeho identifikace neměla být pro jeho okolí složitá. Na sobě měl totiž velmi specifické tetování. Nejvýraznější je „kérka“ v podobě karty, konkrétně pikového esa na pravé straně krku.

„Pod symbolem karty má vytetován nápis, který je částečně schován pod límcem bundy. Na levé straně krku má rovněž tetování. Na hřbetu levé ruky má pak vytetován nezřetelný nápis a na prstech obou rukou má vytetovaná písmena. Zpod rukávu pravé ruky jde také vidět část tetování,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že informace lze sdělit na linku 158.

Jde o muže ve věku 30 až 40 let, vysokého asi 180 centimetrů, střední postavy. Na sobě měl bundu černé barvy, riflové kalhoty modré barvy, na nohou tmavé boty a na hlavě kšiltovku černé barvy.

Podle policie se pachatel nejdříve pokusil zřejmě nalezenými nebo ukradenými klíči otevřít jeden ze vchodů do domu. Když se mu to nepodařilo, zkusil jiný vchod, kde byl úspěšnější. Do několika minut odešel hned se dvěma jízdními koly za čtyřicet tisíc korun. V prvním případě se jednalo o pánské horské jízdní kolo značky KTM model ULTRARIDE, modré barvy, výrobní číslo KS81104509. I druhé horské jízdní kolo bylo pánské, značky CTM model RAMBLER, 3.0 29", velikost rámu M, barvy petrolejové a žluté, výrobní číslo: 4527/CA0461.

„Není vyloučeno, že tento pachatel může mít na svědomí i jiné činy,“ uzavřela Michalíková.