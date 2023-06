Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Mariánské Hory prověřují okolnosti protiprávního jednání, ke kterému došlo začátkem června letošního roku. Zároveň se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při identifikaci ženy, která si bez sebemenšího zaváhání přivlastnila vypadnuvší peněženku během jízdy v trolejbuse.

Krádež během jízdy v trolejbuse v přímém přenosu. | Video: se svolením Policie ČR

Jak policisté dále uvedli, z dosud zjištěných informací a také vyhodnocených kamerových záznamů vyplývá, že poškozenému člověku při vystupování z trolejbusu vypadla ze zadní kapsy kalhot peněženka, ve které měl mimo jiné také platební kartu.

Po totožnosti této ženy pátrají ostravští policisté.Zdroj: se svolením Policie ČR

„Toho ihned využila dosud neznámá žena, která peněženku vzala a následně měla platební kartou provést dvě platby v různých prodejnách v celkové výši téměř 400 korun. V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," sdělila Kateřina Kubzová, mluvčí moravskoslezských policistů.

VIDEO: Zloděj kola byl rychlý jako blesk. Kamerám a policistům ale neunikl

„Policistům se do současné doby nepodařilo ženu ztotožnit, proto se v souvislosti s prověřováním tohoto činu a pro dosažení účelu trestního řízení obracíme na veřejnost se žádostí o pomoc a spolupráci při ustanovení identifikace zmíněné ženy, která by mohla přispět k objasnění výše uvedeného skutku. Jakoukoliv informaci, která by mohla vést k jejímu ztotožnění, volejte na tísňovou linku 158, případně ji sdělte na nejbližší policejní služebně," apelovala mluvčí.

Policisté rovněž vyzývají samotnou ženu z videozáznamu a fotografií, aby se přihlásila na obvodní oddělení Ostrava-Mariánské Hory v ulici Strmá 14 v Ostravě.