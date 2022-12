Významnou roli sehrála skutečnost, že se policista nacházel blízko ženy a jejího dítěte.„Vzhledem k tomu, že se znali, byla jejich cesta částečně společná. Možná to bylo právě velké štěstí,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Holčička totiž v nestřeženém okamžiku zavrávorala a spadla do koryta řeky, ve které se celá několikrát ponořila. Samotný šok zažila jak dívenka, tak její maminka, která viděla svou topící se dcerku. „Naštěstí byl na správném místě policista, který ani vteřinu nezaváhal a pro dívku skočil. Pro něho to sice nebyla velká hloubka, ale pro čtyřleté dítě to mohlo znamenat utonutí,“ dodala Eva Michalíková.