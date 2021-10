„Celkem ve třech případech se měl pokusit vloupat do sklepních prostor či koláren panelových domů v Ostravě-Porubě, kde způsobil škodu poškozením, ale vždy odešel s prázdnou. Na svědomí má také dvě vloupání do rodinných domů, kde už byl o něco úspěšnější a podařilo se mu utéct s lupem. V jednom případě měl odcizit elektrické čerpadlo a v druhém případě jízdní kolo. V neposlední řadě je recidivistovi kladeno za vinu, že měl využít spánku poškozeného, který usnul na lavičce a z ruky mu měl odcizit hodinky,“ představila Eva Michalíková v kostce ostravského chmatáka.

Vzhledem k tomu, že v muži byl shledán recidivista s bohatou trestní minulostí, která hovoří o 14 záznamů v rejstříku trestu, byl předán do rukou porubských kriminalistů. Na základě poznatků, operativního šetření a vyhodnocení kamerových záznamů byly 35letému muži prokázány další skutky v podobě vloupání jak do objektů, ale také krádež na osobě.

„Sice tvrdil, že se ničeho nedopustil a čeká na tramvaj, přesto byl vyzván muži zákona, aby je následoval k místu činu. Ukázalo se, že před několika minutami se měl vloupat do sklepních prostor domu, kde měl stolem rozbít skleněnou výplň dveří. Poté, co byl vyrušen nájemníkem, z místa s prázdnou utekl,“ informovala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Policisté v minulém týdnu přijali na tísňové lince oznámení od muže, který vyrušil zloděje, jenž se pokoušel vloupat do sklepních prostor domu na ulici Průběžné v Ostravě-Porubě.

Muže při vloupání do sklepních prostor v Ostravě-Porubě vyrušil jeden z nájemníků, zloděj tak z místa činu utekl, ale i tak měl smůlu. Následně mu policisté prokázali další vloupačky a krádeže.

