V prvním případě skupina čtyř mužů (27, 29, 31 a 41 let) na začátku března v Ostravě-Vítkovicích měla po žebříku vniknout do podzemního energokanálu. V podzemí pak měli postupně nastříhat na kousky sdělovací telekomunikační kabeláž v celkové délce přes 1000 metrů a lup schovat do tašek.

"Zřejmě se jednalo o „náročnou několikahodinovou práci“, proto podle výpovědi obviněných se na místě měli posilnit alkoholem. Jak měli vše nachystané, společně se měli vydat po stejné cestě „ven na vzduch“, tentokrát i s lupem. Radování a plánování co dál nemělo dlouhého trvání. Tašky byly příliš těžké, proto je měli ukrýt poblíž místa v jedné uličce, kde je měli zaházet větvemi a poté z místa utéct," popsala dále mluvčí policistů Michalíková.

V patnáctimetrové výšce

V druhém případě se obdobného jednání dopustili již dva členové z předchozí skupiny (27, 42 let), a to opět v Ostravě-Vítkovicích. Tentokrát kradli téměř v patnáctimetrové výšce.

"Dle výslechu obviněných měli muži přijet na kolech a spontánně se rozhodli odcizit kabely. Oba dnes již obvinění muži měli vylézt po konstrukci na energomost, kde měli přerušit kabel telefonní linky a odcizili zhruba 50 metrů sdělovacího telekomunikačního kabelu. Opět měli kabely uschovat do tašek a následně s lupen slézt po konstrukci dolů. Při útěku však viděli auto a starší z mužů na místě zanechal jak jízdní kolo, tak tašku odcizených kabelů a dal se na útěk. Část tohoto lupu byla vrácena poškozené společnosti," popsala mluvčí.

Kriminalisté zahájil trestní stíhání a obvinil všechny čtyři muže ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. Škoda byla vyčíslena přes půl milionu korun.

"Jak někteří obvinění uvedli, měli v plánu odcizené kabely prodat do sběrných surovin. V případě prokázání viny mužům hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let," dodala Eva Michalíková.