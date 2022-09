Za smrt ostravského policisty dostala opilá řidička z Prahy 13 let

„Celý projekt provází logo majáčku, který dětem ukazuje, zda situaci vyřešily dobře, nebo špatně,“ dodal Směták s tím, že celkem je znázorněno deset kritických situací. Sešity jsou zatím určeny školákům v Ostravě, do konce roku by ale mohly být distribuovány i do dalších regionů Moravskoslezského kraje.

Premiéra

Premiéra se odehrála na Základní škole Dětská v Ostravě-Porubě. „Když jsme byli osloveni s projektem Majáček, okamžitě jsme řekli ano. Prevence je hodně důležitá a zapadá do našeho konceptu. Děláme spoustu aktivit zaměřených na prevenci. Řekli jsme si, že Majáček bude kamínek do naší mozaiky,“ uvedla ředitelka školy Zuzana Škapová.

Jako první dostali sešity žáci z II. B třídy. A hned se za pomocí policistek z oddělení prevence pustili do řešení situací. „Na tomto obrázku je špatné to, že se v lese nesmí rozdělávat oheň,“ reagovalo hned několik školáků, kteří odhalili i většinu chyb na obalech dalších sešitů. „Moc se mi to líbí. Je dobré, že vzadu je správné řešení,“ konstatovala dívka s copy sedící ve třetí lavici.

Zahájení projektu si nenechal ujít ani ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. „Prevence je zásadní. Policie svou práci zaměřuje na několik sfér, samozřejmě i na represi, ale prevence dělá tu práci ještě předtím, než se něco stane. A to je to nejlepší – odstranit nebezpečí dříve, než vznikne,“ řekl Kužel.