Vše začalo v podvečerních hodinách, kdy ostravští policisté dostali od operačního důstojníka informaci o muži, jenž v Čelákovicích ležel v bezvědomí uprostřed silnice.

Děsivé devadesátky: poprava ostravského policisty, střelba na strážníka

„Byli jsme jen několik ulic od místa, dojeli jsme během chvilky,“ uvedl Filip Šrubař. To už náhodný svědek prováděl resuscitaci. Hlídce řekl, že ze svého vozidla zaregistroval člověka na zemi a kolem něj pobíhajícího psa.

Vše nasvědčovalo tomu, že dotyčný, který neměl viditelná zranění, zkolaboval při venčení svého mazlíčka. „Byl jen tak nalehko oblečený, v kraťasech a pantoflích. Bydlel kousek odtud,“ dodala Aneta Samohýlová.

Boj

V první chvíli situace nevypadala vůbec dobře. Policisté zkontrolovali životní funkce. Muž nejevil známky života a nereagoval ani na oslovení či bolestivé podněty. Policisté zahájili srdeční masáž a připravili automatizovaný externí defibrilátor (AED).

Nervy kvůli parkování u Liberty. Jeřábník najel po noční autem do kolegy

V resuscitaci pokračovali dalších několik minut. Nakonec se rozhodli přístroj použít. To však nakonec nebylo zapotřebí. AED výboj nedoporučil. „Muž začal sám dýchat,“ vysvětlila Aneta Samohýlová.

Skvělá zpráva

„Uložili jsme ho do stabilizované polohy a kontrolovali jeho životní funkce,“ dodal Filip Šrubař. Poté jej předali do rukou dorazivších záchranářů. Následoval převoz do nemocnice, odkud později přišla skvělá zpráva. Muž přežil.

Stíny v mlze na Pustevnách a Bílé. Kriminálka z Ostravy ve 3. díle zavítá do hor

„Jsme samozřejmě rádi, že to takhle dopadlo,“ shodli se ostravští policisté. „Bezpochyby mu společně se svědkem zachránili život,“ řekla středočeská policejní mluvčí.

Posila

Ostravští policisté posílili čelákovické kolegy na tři měsíce. Služba jim končí 21. ledna.

Bezcitnost v Ostravě, nemocného Borise okradli, rodina za to možná ještě zaplatí

„I díky záchraně života, ale i dalším činnostem, které při výkonu služby vykonávali, byli skvělou posilou středočeským policistům. Do Ostravy se nyní mohou vrátit s tím nejlepším pocitem. S tím, že zachránili to nejcennější, co máme – lidský život,“ uzavřela Schneeweissová.