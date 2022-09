K odhalení zloděje pomohla všímavost a intuice policistů. V garážovém komplexu v Ostravě-Zábřehu, kde často dochází ke vloupání, si všimli muže na kole. Šlo o známou „firmu“, proto se rozhodli dotyčného zkontrolovat. Záhy zjistili, že je v hledáčku kolegů z kriminální služby. Také se ukázalo, že sedí na kole, které bylo předchozího dne ukradeno právě panu Hrubému. Cyklista skončil v rukou kriminalistů, kteří mu prokázali padesát vloupání do různých objektů a vozidel. Celkem ukradl věci za milion korun. Co se dalo, prodal a peníze utratil. Hrozí mu až pět let vězení. Kolo, na kterém byl zadržen, mohlo být vráceno majiteli.

Ve druhém případě policisté ve spolupráci s operátory na lince 112 pomohli manželskému páru, jehož auto mělo na dálnici D1 v Ostravě poruchu.

„Operační důstojník v ranních hodinách přijal oznámení o možné technické závadě vozidla na dálnici D1. Na místo se dostavili policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava a dopravní policisté. Muži zákona ihned zajistili bezpečný průjezd místem, aby nebyli ostatní účastníci silničního provozu ohroženi. Na místě vyčkali s manželi až do příjezdu odtahové služby a koordinovali bezpečný průjezd dálnicí,“ popsala situaci Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Manželé později zaslali policistům děkovný e-mail. „Děkujeme lince 112 a dvěma hochům z Policie ČR (myslíme tím i celou složku), že nás zachránila z krizové situace na 357 km D1 v Ostravě. Automobil zůstal stát a my jsme s manželem nemohli sjet mimo dálnici. Jsme rádi, že jsme neohrozili ostatní řidiče. Vážíme si vaší práce a přejeme hodně zdraví a sil v plnění dalších úkolů,“ napsali manželé.