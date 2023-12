Na levnější nákupy jezdí do Polska stále více Čechů. Jiné ceny a jiný sortiment využívají zákazníci především i před Vánocemi, kdy nakupují dárky a zásoby potravin na celé svátky. O nedělích je v Polsku ale běžně zavřeno. To se netýká výjimek, kterých bylo v letošním roce zatím jen šest. V neděli 17. prosince tak bude poslední možnost, kdy lze „prodejní neděli“ v Polsku využít.

Češi mohou v Polsku nakoupit výjimečně i v neděli 17. prosince. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Neděle totiž není v Polsku běžným dnem pro nákupy. Už několik let jsou obchody běžně otevřené jen do soboty. V zákoně je celkem dvaatřicet výjimek, dostaly ji například lékárny, čerpací stanice nebo pekárny. Je ale pouze pár nedělí v roce, kdy si lidé mohou na nákupy za hranice zajet i v závěrečný den v týdnu. Poslední neděle v tomto roce, kdy se obchody otevřou veřejnosti, bude právě tento víkend 17. prosince.

Tento rok byly kolem „nákupních nedělí“ v Polsku spekulace. Zpravidla se zde mohou obchody zákazníkům otevřít dvě neděle před Vánocemi. V praxi by to ale vypadalo, že by bylo otevřeno 17. a přímo na Vánoce 24. prosince. Na poslední chvíli se proto data upravila a podle novely zákona si v Polsku mohli lidé nakoupit už 10. prosince a poslední možnost bude právě i tento víkend.

Možnost nakupování i v neděli využívají ti, kteří do Polska míří například za levnějšími vánočními dárky, nebo chtějí nakoupit levnější potraviny pro svůj štědrovečerní stůl.

„Před Vánocemi jezdíme do Polska každý rok. Mají tam levnější maso, takže ho nakoupíme na celé svátky,“ uvedla Marie Sýkorová, která z Ostravy do Polska jezdí pravidelně jednou za měsíc. Kromě potravin, ale lidé do Polska míří například za levnějšími pohonnými hmotami nebo i elektronikou.

„Letos jsme si v Polsku koupili i umělý vánoční stromeček. U nás vyšel stejný typ o 500 korun dráž,“ dodala důchodkyně.