Počítají s přísnějšími hygienickými předpisy. Někteří už proto nyní shánějí dezinfekci. Povinné roušky jsou ale podle většiny z nich na táborech nepředstavitelné. Vyplývá to z ankety ČTK.

Dětské letní tábory by se mohly uskutečnit nejprve v druhé polovině prázdnin. Možnost jejich organizace v srpnu při dobrém vývoji epidemie koronaviru zmínili dnes na tiskové konferenci věnované organizaci návratu žáků do škol ministr školství Robert Plaga (ANO) a epidemiolog Rastislav Maďar.

Barbora Kristová ze spolku Akce pro školy, který tábory pořádá v areálu Spálovský mlýn na Novojičínsku, řekla, že situaci sledují a vyčkávají. "Nyní to je z našeho pohledu takový klid před bouří. Všichni ale doufáme, že žádná bouře nakonec nenastane," řekla. Věří, že tábory budou bez povinných roušek. "S rouškami si to nedovedu představit," řekla.

S kolegy chystá čtyři tábory pro asi 300 dětí. "Nyní nic nerušíme, i ze strany rodičů je vůle, aby se tábory konaly. Podobně to mají i další organizace, které si od nás pro konání táborů areál mlýna pronajímají," řekla.

Krajské středisko volného času Juventus Karviná připravuje na léto 16 pobytových a 12 příměstských táborů. Jsme připraveni, čekáme jen, zda nás neomezí pravidla například počtem dětí či kapacitou objektů," řekl zástupce ředitele střediska Jan Firla. Pokud by se tábory nekonaly, mělo by to podle něj negativní dopad jak na organizátory, tak i na rekreační zařízení. "Nyní počítáme s tím, že tábory budou. Nakupujeme dezinfekci, abychom byli připraveni," dodal. Ani on si ale nedovede představit povinné roušky. "Na táborech je hodně pohybových aktivit. Bylo by to hodně náročné," uvedl.

Podobně to vidí i Kateřina Hoghová z Ostravského občanského sdružení Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota. Letos pořádá pět příměstských a tři pobytové tábory. Pobytové organizuje na Slovensku či v Hustopečích nad Bečvou. "Absolutně nemožné tábory mít s rouškou. Je to nereálné. Jen údržba roušek by byla problém," míní. Problém vidí i v tom, že dva tábory se konají na Slovensku v Tatrách. "Čekáme i na to, co vyhlásí a dovolí Slováci. Roli sehrají rodiče. Někteří se třeba budou bát děti poslat. Zatím vyčkáváme, co se bude dít," řekla.

Příměstské tábory podle ní budou určitě. V případě těch slovenských sdružení zvažuje jejich přemístění do Česka. Případné nutné hygienické prostředky si zatím nepořizují. "Pořád s jistotou nevíme, co bude. Nemáme prostředky abychom se předzásobili. Nechceme ohrozit zdraví dětí a vedoucích. Koncem dubna pošleme email rodičům, během května padne definitivní rozhodnutí," řekla.

Hlavní vedoucí Tábora Harta na břehu Slezské Harty na Bruntálsku Ondřej Hřivnacký si jako jediný z oslovených organizátorů tábor s rouškou představit umí. "Je to vtipná představa, ale je to uskutečnitelné," řekl. Jeho tábor se připravuje na počátek srpna. "Rozhodnutí představitelů se často mění. Současná situace nám ale spíše hraje do karet. Věříme, že se tábor uskuteční," řekl.