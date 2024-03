Členové poroty zařadili přestavbu jatek do finálové pětice v kategorii Architektura, na samém začátku soutěže vybírali celkem z 362 nominovaných projektů. Deník o tom již informoval zde. Porotci rozhodnou o vítězi 25. dubna 2024. Slavnostní ceremoniál s vyhlášením hlavní ceny a zahájením výstavy finalistů se bude konat v květnu v Miesově pavilonu v Barceloně.

Rekonstrukce jatek v časosběrném videu

Zdroj: Youtube

Ostravský primátor Jan Dohnal připomněl, že konverze jatek v galerii už nyní dostala Ostravu mezi elitu současné evropské architektury.

„Postup mezi finalisty je událostí se značným mezinárodním přesahem. Neexistuje jiná tuzemská stavba, která by se do dnešních dnů objevila byť jen v užším výběru ceny, natož pak v jejím finále. Pro Ostravu jde v neposlední řadě o důkaz, že sázka na zajímavé a neotřelé architektonické projekty byla správným krokem. Staveb zásadního významu, které zkrášlí tvář města, aniž by narušily jeho charakter, bude postupně přibývat, a právě ony se v budoucnu stanou jasně viditelnou součástí ostravské identity," uvedl doslova primátor.

Boduje i z divadelního nebe! Bertík Lichý získal cenu in memoriam