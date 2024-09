Ostravská část už několik let provádí odchyt ptáků. Podle sdělení radnice jde o jeden z nejhumánnnějších způsobů. „Rozhodně je netrávíme plynem, jak je nám občas podsouváno, nikde ani nenecháváme otrávené krmivo, protože to by mohli sníst i jiní ptáci. Zvolili jsme manuální odchyt a sběr vajec. Je to sice poměrně pracné, ale vyplácí se to,“ řekl místostarosta Jan Dekický.

A jak to vypadá v praxi? Odchyt pro Porubu zajišťuje Základní organizace Českého svazu ochránců přírody z Havířova. A dělá to několika způsoby. „Samotný odchyt holubů provádíme od listopadu do března. V březnu už totiž holubi mají mladé, a když odchytneme rodiče a nedohledáme mláďata, tak ta pak i týden umírají hlady. Touto cestou rozhodně jít nechceme. Celoročně pak odebíráme z hnízd vajíčka a mladé holuby,“ popsal metody Ľubomír Kminiak z Českého svazu ochránců přírody.

Každý rok odchytnou stovky holubů a odeberou i stovky vajec. „Rekord, který už těžko překonáme, máme z půdy domu naproti fakultní nemocnice. Za jeden večer jsme tam chytili 164 holubů,“ sdělil Ľubomír Kminiak.

Chycení ptáci se neusmrcují. Odváží se do voliér. Mladé holuby si berou lidé v horských oblastech a vypouštějí je do přírody. „Slouží jako potrava pro dravce a ti, když mají dost potravy, v tomto případě holubů, neútočí na drůbež. Další dáváme přímo sokolníkům. Většinu ale necháváme na zimu, kdy jimi dokrmujeme sovy a káňata. Je třeba si uvědomit, že sova uloví denně až tři myši. Vzhledem k tomu, kolik škod dokáží hlodavci napáchat, je to významný prostředek v boji proti nim. Přes zimu mají dravci málo potravy a nemuseli by přežít, proto je dokrmujeme,“ vysvětlil Ľubomír Kminiak.

Nejlepší způsob, jak bojovat proti holubům, je ale nekrmit je. „Pokud mají dost potravy, rychle se množí. Když ji musejí hledat, mívají méně potomků, případně odletí za jídlem jinam. Proto bych chtěl Porubany vyzvat, aby holuby opravdu nekrmili. Pokud se nebudeme chovat zodpovědně, přemnoží se a nadělají spoustu škod na veřejném i soukromém majetku,“ dodal místostarosta Jan Dekický.