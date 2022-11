„Oprava prostoru před Bohemkou navazuje na předchozí revitalizaci parku a vytvořila zcela novou kvalitu veřejného prostoru. Úpravy vychází z koncepce, která celý prostor pojímá jako kontrast zeleného parku a kamenného náměstí,“ uvedla místostarostka Petra Brodová.

Chátrající Marica v Porubě, další díl: Zazděnou ji má přebírat nový developer

Náměstí Družby by mělo být příkladem pro budoucí rekonstrukce, které Poruba chystá. „Po dlouhé době se totiž v Porubě opravil souvislý větší celek veřejného prostoru. První etapou byla revitalizace parku, které se uskutečnila loni, letos se opravilo náměstí, včetně přilehlých chodníků. Nešlo jen o dílčí úpravy, ale o celkovou proměnu a území tak získalo zcela novou kvalitu. Až na jaře vykvete vysazená zeleň, bude ještě hezčí. Navíc plánujeme náměstí doplnit ještě o další vzrostlou zeleň, které místo ještě více rozzáří,“ doplnila starostka Lucie Baránková Vilamová.

Dvě výškové úrovně

Prostor před obchodním centrem Bohemia nyní tvoří dvě výškové úrovně. Ta horní je z betonu a slouží jako pobytové plato, na které navazuje plocha pro pěší. „Ta je z kvalitní žulové dlažby, jejíž povrch je upraven tak, aby nebyl zcela hladký a chůze po něm tak byla bezpečnější. Na náměstí nechybí ani nové odpadkové koše a lavičky. Celé místo obzvláštňují stylové městské hodiny a dominantou je pak fontána s šesti výtrysky, které ve tmě budou svítit. Podsvětleny jsou rovněž schodišťové stupně a stromy, které jsou v nové ploše vysázeny. U nich byla použita moderní technologie prokořenitelných buněk, která stromům pomůže lépe prosperovat,“ popsala novou podobu náměstí Petra Brodová.

VIDEO: Počkáme, co řekne. Kontroverzní Nohavicova virtuálka bourá internet

Nové místo by mělo v průběhu celého roku ožívat menšími akcemi, které by přilákaly i lidi z okolí. „Chtěli bychom tam organizovat nějaké trhy, před Vánocemi by tady mohl být například stánek s punčem. A prostor přímo vybízí k tomu, aby se tam konala drobnější kulturní vystoupení. Třeba při letní umělecké scéně,“ řekla Lucie Baránková Vilamová.

Opravené náměstí je teď trochu v kontrastu s budovou obchodního centra, které nevypadá zrovna lákavě. „Lidé se mě často ptají, co budeme s Bohemkou dělat. Obchodní centrum je ale soukromého vlastníka, takže nemáme žádný vliv na to, jak vypadá. Nicméně předpokládáme, že rekonstrukce by měla být impulsem pro místní obchodníky, aby toto místo využívali lepším způsobem. A aby třeba i kultivovali své výlohy,“ dodala starostka Lucie Baránková Vilamová.

Současně s rekonstrukcí náměstí se podařilo dokončit i dlouhodobě chybějící úsek chodníku lemujícího park, který místo spojil s ulicí Gen. Sochora.

K TÉMATU

Prokořenitelné buňky. Nová šance pro stromy v ulicích

Náměstí Družby v Ostravě-Porubě po rekonstrukci, listopad 2022. Prokořenitelné buňky.Zdroj: se svolením Úřadu městského obvodu PorubaRekonstrukci náměstí Družby doplnila i výsadba tří nových stromů. Pokud má někdo pocit, že mají málo místa pro život, nemusí se bát. Díky prokořenitelným buňkám mají luxusní prostor. Pod zemí. Zeleň to ve městě nemá jednoduché. Musí se vypořádat se znečištěným vzduchem. A často i se sítěmi. Těch je pod zemí spousta a kořenový systém stromů je dokáže poškodit. V minulosti tento souboj vždy prohrávaly stromy. Díky systému prokořenitelných buněk dostávají novou šanci a přežít mohou i v omezeném prostoru chodníků.

„Systém je stále ještě poměrně nový a teprve se začíná využívat. A co to vlastně je? Přirovnal bych to k včelí plástvi. Pod chodníkem či parkovištěm se vytvoří jednoduchý nosný systém, který stromům zajistí větší prostor pod zemí. Ten je zaplněný zhutněnými a dobře prokořenitelnými substráty, které umožní zdárný rozvoj kořenového systému stromu. Ačkoli na povrchu to vypadá, že nemá skoro žádné místo k životu, pod zemí ho má spoustu,“ uvedl místostarosta Miroslav Otisk.

Firma z MS kraje, která lidem dluží dvě miliardy, je v insolvenci

Samotné buňky vypadají jako otevřené plastové boxy s několika patry. Jejich životnost je sto let a jsou ze stoprocentně recyklovatelného materiálu. „Výhodou je vysoká nosnost, která nedovolí chodníku, aby stlačoval půdu a bránil tak kořenům ve zdravém rozvoji. Na konstrukci lze položit dlažbu nebo asfalt a vydrží i intenzivní dopravní zatížení. Buňky navíc dokáží zadržet velké množství vody a usměrnit růst kořenů potřebným směrem. tedy mimo sítě a tak, aby neponičily povrch nad sebou,“ dodal Miroslav Otisk

Vnitřek buněk tvoří substrát, složený z ornice a písku a kolem buněk se rozmísťuje původní zemina smíchaná s kamením. Substrát samotný se pouze ušlapává, aby měly kořeny místo k růstu, zemina v okolí se utužuje vibračními pěchy.

Technologie prokořenitelných buněk se zatím využila jen na několika místech v Česku. „Pro nás je to další zajímavý způsob, jak se moderním a efektivním způsobem starat o zeleň. Tuto metodu chceme využívat na vhodných místech. Zatím ji lidé najdou vedle náměstí Družby třeba i v opraveném vnitrobloku na ulici Jana Nerudy,“ řekla starostka Lucie Baránková Vilamová.