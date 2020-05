Koronavirová pandemie velmi těžce zasáhla majitele restaurací, kteří teprve minulý týden mohli otevřít předzahrádky. Právě jim je směřována pomoc Úřadu městského obvodu Poruba.

„Už několikrát jsme ukázali, že porubským živnostníkům chceme pomáhat. Je pro nás důležité, aby Poruba měla hustou síť obchodů a služeb, které mohou obyvatelé využívat. A toto je další krok, kterým Úřad městského obvodu Poruba může ulehčit situaci majitelům restaurací, kaváren nebo cukráren,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová s tím, že poplatek za užívání veřejného prostoru je prominut od 14. března do 9. července.

Poruba v čase koronaviru:

"Podle informací, které máme z magistrátu, možná nebudou muset platit za předzahrádky i v dalších měsících. Připravuje se změna obecně závazné vyhlášky, která promine poplatek do konce roku. Znamenalo by to pro nás sice výpadek příjmů, ale v této době je důležité, aby se živnostníci postavili na nohy a mohli i nadále lidem poskytovat své služby,“ dodala Baránková Vilamová s tím, že poplatek za užívání veřejného prostoru je prominut od 14. března do 9. července.

Poruba už v minulosti odpustila dva nájmy lidem, kteří podnikají v prostorech obvodu. Městský obvod ani letos mimořádně kvůli pandemii nezvedl nájmy v obecních bytech a zvyšovat se nebudou ani poplatky za pronájem pozemků.