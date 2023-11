Následující zpráva vypadá jako dopravní zázrak. Obyvatelé osmého obvodu Ostravy-Poruby a řidiči projíždějící touto městskou částí směrem k nákupnímu centru Globus a dále na Opavskou ulici si mohou oddechnout.

Řidiči v Ostravě si oddechnou. Oprava frekventované silnice skončí o měsíc dříve | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

S měsíčním předstihem se podařilo ukončit opravu frekventované ulice Průběžné v Ostravě. Ta byla od první poloviny září uzavřena v úseku od ulice Oty Synka po ulici Ludvíka Podéště. Tato oprava by sama o sobě nezpůsobila závažné komplikace, jenže současně byly uzavřeny i části souběžných ulic Opavské a Pustkovecké.

Práce v ulici Průběžné měly skončit 24. listopadu. I díky příznivému počasí se vše podařilo výrazně urychlit. První řidiči projedou v úterý 24. října od 21 hodin, městská doprava se obnoví první minutu po půlnoci z 24. na 25. října.

„Víme, že doprava v Průběžné ulici je frekventovaná a uzavírka dělala problémy, proto jsme maximálně urychlili všechny práce a na naší straně stálo naštěstí i počasí,“ uvedl ředitel Ostravských komunikací Daniel Lyčka s tím, že rekonstrukci Průběžné ulice si vyžádal její nevyhovující stav.

„Ostravské komunikace odstranily obrusnou vrstvu komunikace, vyměnily a opravily poničené obruby. Obruba v místě styku se zelení byla zvednuta a dodána přídlažba ze žulových kostek. Lokálně firma opravila a sanovala poškozené konstrukční vrstvy vozovky a následně položila nový povrch, v předstihu se také opravily tři autobusové zálivy z betonu,“ popsala průběh prací mluvčí Ostravských komunikací Eva Kijonková.

Opravy ovlivnily všechny typy dopravy – od osobní a nákladní přes MHD až po příměstské autobusy na lince z Havířova do Ostravy-Poruby. „I to byl jeden z důvodů, proč jsme se snažili vše dokončit v co nejkratším možném termínu,“ doplnil výrobní náměstek Ostravských komunikací Petr Uhlíř.

