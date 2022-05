Jedenáctipatrový objekt z roku 1970 postavený v bruselském stylu silně kontrastuje s jinak tradiční porubskou sorelou. A má možnost definitivně za sebou zanechat nechvalné roky chátrání. „Před rekonstrukcí byla budova asi pět let prázdná, meluzína a bezdomovci,“ zhodnotil bez příkras architekt David Kotek z ostravského Projektstudia, který navrhl proměnu objektu.

S objektem se mu coby architektovi pracuje přímo skvěle. „Je pro mě důležité, že objekt má ‚superkonstrukci‘. Objekt stavěl výzkumný ústav, takže je tam spousta průkopnických věcí a hlavně kvalita,“ říká o objektu Kotek, který se zařekl, že po sídle své firmy už další černý dům nenavrhne, Černé perle však nešlo odolat.

Zájem místních o její osud je v pozitivním slova smyslu až zarážející. „Když tam začala najíždět auta, měli jsme na radnici obrovskou řadu dotazů, co se s Perlou konečně po letech děje. Máme v Porubě spoustu patriotů, kteří architekturu vnímají a hned ožili, když byla naděje, že Perla znovu ožije,“ popisuje zájem veřejnosti porubská starostka Lucie Baránková Vilamová.

Kotek nadšení potvrzuje. „Jako architekt jsem za celou kariéru jen dvakrát zaznamenal takový zájem veřejnosti, nyní a před deseti lety, když jsem navrhl nakonec nerealizovaný projekt přestavby Bazalů v moderní stadion pro dvacet tisíc lidí,“ vzpomíná Kotek, jehož lidé mnohdy zastavují a říkají, že v Perle pracovali, a je proto skvělé, že znovu ožívá.

Celá řada specializací

„Dlouho jsem kolem Černé perly chodil a říkal si, že tak zajímavá budova nesmí chátrat, až jsme se konečně rozhodli ji znovu přivést k životu. Jakmile se našel generální nájemce, který se rozhodl vybudovat moderní kliniku, věděl jsem, že záchrana Černé perly byla skvělý nápad,“ komentuje za vlastníky Černé perly Marek Bědroň ze společnosti Mirtess. Proměna budovy v moderní objekt by měla trvat ani ne rok, ostatně už se demontuje stávající fasáda, od 1. dubna 2023 by v ní ráda zahájila provoz klinika Moravian Premium Care. „Klinika bude pro širokou veřejnost, ale i přímo pro klienty Moravian Premium Care. Bude poskytovat ambulantní zdravotní péči, v přilehlých budovách, které na Perlu navazují, jsou v plánu operační sály pro jednodenní chirurgii,“ popisuje za klíčového nájemce generální ředitelka Helena Ruszová.

V Perle se počítá s nejmodernějšími přístroji na trhu, například s digitálním rentgenem s nízkým množstvím záření. „Počítáme proto se zdvojenými podlahami, ale třeba také speciálními skly, která zachycují dopad slunečního záření,“ podotýká Kotek, který počítá i s rekonstrukcí elegantní „vlaštovky“ na střeše a fotovoltaickou elektrárnou ve fasádě, která bude generovat elektřiny jako až dvacet rodinných domů. Objekt tak bude co nejvíce energeticky soběstačný a ekologicky šetrný. Ve stávajících šachtách budou dva rychlovýtahy.

V objektu má být celá řada specializovaných ordinací, a to praktický lékař, rentgenové pracoviště a sonografie, plicní, kardiologie a angiologie, fyzioterapie, dermatologie a plastika, cévní chirurgie, neurologie, ortopedie, všeobecná chirurgie, alergologie, oční, urologie, pracovní lékařství a preventivní onkologie. „Zubař bohužel nikoli,“ konstatuje smutně primářka Simona Bobková.

Nová lokalita

Celá lokalita má být jako nová, počítá se i s parkováním na zatravňovací dlažbě, a to v areálu i před ním. Levý přiléhající objekt má být nadstaven o dvě patra a sídlit v něm bude už zmíněná jednodenní chirurgie. „Pro Porubu je to klíčová lokalita, téměř jádrové území, kde se bohužel dlouho nic nedělo. V plánu je tam i tenisová hala, nyní vykupujeme otřesné garáže v sousedství, aby na vyčištěném brownfieldu vzniklo něco nového,“ dodává starostka Baránková Vilamová, která s DPO řeší i vymístění autobusové vozovny do areálu v Martinově.

Klinika se navíc nebrání zpřístupnit široké veřejnosti střešní vyhlídku a dopřát tak lidem pohled na Porubu z téměř ptačí perspektivy. „Určitě zůstane zachována a můžeme pro veřejnost uspořádat speciální vyhlídkové dny,“ navrhuje Raszová.