Spousta lidí má skvělé nápady, jak zlepšit své okolí. Ale většinou si je nechávají jen pro sebe či své kamarády. A to je škoda. Poruba proto žádá aktivní lidi: pokud máte nějaký návrh, pošlete nám ho.

In-line bruslení v Porubě. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Poruba provozuje interaktivní webové stránky web www.fajnovaporuba.cz, na kterých si může každý přehledně najít, co obvod chystá, co už dokončil a co právě dělá. Všechny projekty jsou podrobně popsány a zakresleny do mapy. Lidé tam najdou i veškeré strategické dokumenty Poruby a města, především pak strategický plán rozvoje obvodu. Ale ani to ještě není všechno. Nově v záložce Zapojte se a Navrhni projekt najdou jednoduchý formulář, kde, jak napovídá už název, mohou navrhnout něco zajímavého, co by ozvláštnilo Porubu.