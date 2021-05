Základní škola J. Šoupala z Poruby zahájila v pondělí 10. května ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy a za součinnosti Zdravotního ústavu Ostrava pilotně testování žáků na covid-19 PCR testy. Nahradí méně spolehlivé antigenní testování.

Ilustrační foto. Takto vypadal první den antigenního testování žáků na ZŠ Sekaniny v Ostravě, 12. dubna 2021. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Pilotní projekt testování jsme začali připravovat už v minulém týdnu, protože PCR testy jsou spolehlivější a mají větší průkaznost. Shodou okolností ve stejnou dobu přehodnotilo jejich používaní také ministerstvo školství, proto se podaří výrazně snížit zatížení rozpočtu města. Základní škola J. Šoupala bude PCR testy používat do konce školního roku. Své zkušenosti předá i dalším školám, které by k tomuto typu testování chtěly přejít. Určitě je to možné – buď na PCR testy dosáhnou sami, přispěje jim zřizovatel nebo se může změnit přístup ministerstva,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová.