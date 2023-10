Zpráva o úmrtí pětadvacetileté operní pěvkyně z Ostravy zasáhla celou zemi. Patricia Burda Janečková svým hlasem okouzlila nejen porotu v česko-slovenské soutěži Talentmania, kterou v roce 2010 vyhrála. Svůj boj se zákeřnou rakovinou prsu však prohrála. Poslední rozloučení s pěvkyní proběhne už tuto sobotu od 11 hodin v Ostravě-Zábřehu.

Poslední rozloučení s Patricií Burda Janečkovou proběhne v Ostravě-Zábřehu. | Foto: Deník/Kateřina Součková

„Bojovala statečně, pokorně, skromně a dokonce s vtipem a svým krásným úsměvem. Byla silná jako málokdo. Nikdy si, během téhle zákeřné nemoci, na nic nestěžovala, zvládla i to, co občas ani zdraví ne, a nakonec zvítězila. Neodešla sama! Byla, je a bude dál upřímně milovaná, obdivovaná, inspirativní a nezapomenutelná. Jsem šťastný, že jsem ji mohl doprovázet a jít s ní až do samého nového začátku. Nebylo to lehké, ale nádherné. Děkuju za Tebe, Pati,“ napsal k fotografii parte manžel Vlastimil Burda, za kterého se operní a muzikálová pěvkyně provdala letos koncem června.

Zdroj: Youtube

Patricia Burda Janečková o svém boji s rakovinou prsu informovala veřejnost už začátkem loňského února. I přes zákeřnou nemoc ale stále vystupovala. Například v muzikálu West Side Story v Národním divadle moravskoslezském, kde plánovala i další premiéru, tu už ale nestihla.

Patricia Janečková: Malý římský zázrak

„Sama přišla s myšlenkou nutné alternace ve hře Interview, kterou jí autoři psali takříkajíc na tělo. To, že se ale plánované premiéry nedočká, netušila ještě v létě ani ona sama, ani my. Pochopitelně si ji na jevišti budeme představovat, a proto považujeme za samozřejmé, že tuto inscenaci věnujeme její památce. To je ale jen slabá náplast na bolest, kterou nad jejím odchodem všichni cítíme,“ zavzpomínala Gabriela Petráková, šéfka souboru Muzikál Národního divadla moravskoslezského.

Vzpomínky kolegů

V divadle vystupovala například i v roli Julie v muzikálu Romeo a Julie po boku muzikálového zpěváka a herce Radka Melši. „Paťulko, sestřičko, známe se dlouho, už od dětství… a musím řict, že neznám nikoho tak silného v nitru. Bylas a jsi pro mě bezmeznou inspirací i v tom, jak ses postavila k nemoci,“ uvedl zpěvák k fotografii s mladou pěvkyní.

Zemřela pěvkyně Patricia Janečková z Národního divadla moravskoslezského

Na Burda Janečkovou zavzpomínali i další kolegové z regionu, se kterými během své úspěšné kariéry vystupovala. „Byla to za mě jedna z nejtalentovanějších zpěvaček mladé generace a všichni to věděli už v ten moment , kdy napochodovala jako dítě do operního divadla, kde jsem ji měla tu čest poprvé poznat…,“ uvedla ostravská zpěvačka Elis Mraz.

Za Patricii, které se komplikace spojené s rakovinou vrátily, zaskočila v posledních týdnech zpěvačka Eva Salvatore Burešová. „Když mi před pár týdny volali, jestli bych za Patricii mohla odzpívat jeden koncert, doufala jsem, že se jedná pouze o záskok z důvodu mnohem jednoduššího. Je mi smutno,“ uvedla zpěvačka na svém profilu na Instagramu.

Pietní místo

Rozloučení s mladou pěvkyní se uskuteční už tuto sobotu 7. října od 11 do 13 hodin v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Od 14 hodin poté proběhne poslední rozloučení pro rodinu a pozvané. V centru Ostravy vzniklo i pietní místo, které se nachází před Divadlem Jiřího Myrona, domovské scény muzikálového souboru Národního divadla moravskoslezského, kde Patricia působila jako sólistka. Pietní místo přichystala podle informací Deníku rovněž Fakulta umění Ostravské univerzity, kde Burda Janečková studovala.