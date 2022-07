Poslední šance vidět městská jatka v Ostravě před stěhováním Plata. Teď!

V souvislosti s festivalem Colours of Ostrava bude po dobu čtyř dnů mimořádně zpřístupněn zachráněný historický objekt bývalých městských jatek v Ostravě. Od 13. do 16. července v době od 10 do 18 hodin si budou moci zájemci naposledy prohlédnout výjimečný objekt památkově chráněných jatek, než se do budovy přestěhuje galerie Plato.

Nový příběh jatek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň