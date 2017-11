Potřebuji čas k rozhodnutí, reagoval na výzvu vedení ANO hejtman Ivo Vondrák

„I já potřebuji čas k rozhodnutí. Po celou volební kampaň jsem deklaroval, že mojí prioritou je práce hejtmana, ale že zvládnu naplno, ku prospěchu občanů kraje obě funkce" reagoval ve středu odpoledne hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák na výzvu Andreje Babiše, aby zvolení poslanci nekumulovali funkce.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Širší vedení hnutí ANO ve středu vyzvalo své hejtmany, kteří jsou zároveň poslanci, aby si stejně jako Jaroslava Pokorná Jermanová ze středních Čech vybrali jen jednu funkci.

Hejtmani Moravskoslezského, Karlovarského a Olomouckého kraje ale zatím neoznámili, zda zůstanou v čele regionu, nebo dají přednost poslaneckému mandátu. Chtějí čas na rozmyšlenou a jednání s vedením.

Všichni tři se cítí zavázáni množstvím preferenčních hlasů, které dostali v říjnových sněmovních volbách, ale zároveň nechtějí opustit rozdělanou práci na hejtmanství.

„Rozhodnutí výboru respektuji, ale i já potřebuji čas k rozhodnutí, zdali je nutné složit funkci poslance. Po celou volební kampaň jsem deklaroval, že mojí prioritou je práce hejtmana, ale že zvládnu naplno, ku prospěchu občanů Moravskoslezského kraje, vykonávat obě funkce.“ uvedl ve středu odpoledne hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Ve volbách dostal 15.592 preferenčních hlasů, nejvíce v kraji.

S rozhodnutím váhá i Ladislav Okleštěk, jetman Olomouckého kraje, který uvedl, že výzvu širšího vedení ANO, aby nekumuloval funkce, bere na vědomí a bude o ni přemýšlet. V nejbližší době však neplánuje žádné kroky.

Po svém zvolení řekl, že si zřejmě ponechá obě funkce. V rozhodnutí jej prý podporují mimo jiné preferenční hlasy, které získal.

"Jde o preferenční hlasy, které jsem získal, a výhodu provázanosti obou činností, to stále platí. Nicméně výzvu vnímám a beru na vědomí. Nebudu však nyní dělat žádné kroky," prohlásil olomoucký hejtman. Poukázal i na to, že není dosud ustanovena vláda. Obě funkce zastával už do říjnových sněmovních voleb.

"Na kraji zůstanu, ten je pro mě prioritní," prohlašovala hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) poté, co v nedávných volbách získala poslanecký mandát – a vyvstala otázka, zda se nebude rozhodovat, pro který z obou postů se nakonec rozhodne. V úterý to potvrdila: poslanecký mandát se rozhodla nepřijmout. Ještě před týdnem Deníku řekla, že vše bude zvažovat a hledat cesty, jak by se daly obě funkce vykonávat souběžně. Uvedla, že by nechtěla zklamat voliče, kteří jí dali 14 553 preferenčních hlasů (jež ji ze čtvrtého místa kandidátky posunuly výš), a také připomněla, že z Benešovska se nikdo další do Poslanecké sněmovny nedostal. Rovnou ale řekla, že pokud bude postavena před volbu, je rozhodnuta předem: chce zůstat hejtmankou.

„Po velmi vypjaté volební kampani a po změnách, které nás potkaly v koalici na kraji, jsem dospěla k rozhodnutí vzdát se svého poslaneckého mandátu,“ zmínila vyvrcholení krize v koalici vládnoucí Středočeskému kraji, kde hnutí ANO před týdnem vypovědělo smlouvu dosavadním partnerům ze STAN, ODS a Nezávislým Středočechům a nyní vládne společně s ČSSD a s podporou KSČM - více zde.