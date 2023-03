Zkrácení některých slov, především těch anglických, se ale používá i v běžném hovoru. Jde například o IDK (z anglického I don’t know, v překladu: nevím), OMG (z anglického Oh my God, v překladu: ach můj bože). Další oblíbená je FR (z anglického For real, v českém překladu: opravdu), kterou lze využít třeba ve větě: Dnes se mi FR nechtělo vstávat.

Jde o přechodné období

Podle Diany Svobodové, vedoucí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou na Ostravské univerzitě, je používání zkratek jak v internetovém prostředí, tak v běžné mluvě aktuální.

OMG, WTF. Znáte často používané zkratky? Dnes nahrazují i celé věty

„Je velmi zajímavé tento jev pozorovat, ale po zkušenostech se sledováním užívání jiných jazykových prostředků, které byly také ve své době velmi módní a rozšířené, si troufám říci, že se může jednat jen o přechodné období, které bude vystřídáno jinými komunikačními zvyklostmi,“ říká docentka Diana Svobodová.

Rodiče se učí rychle

K již uvedeným nejužívanějším zkratkám jako IDK či LOL, přispěla platforma TikTok několika novými. Jednou z nich je ICK (v českém významu: vyjádření znechucení), kterou se začaly označovat vlastnosti nebo zlozvyky, které lidem vadí na osobě, se kterou randí.

„Zkratky používám hlavně když mluvím s mými blízkými. Pokud jde o formálnější rozhovor, tak se jim vyhýbám,“ popisuje gymnazistka Richterová, která zkracuje slova například i při komunikaci s rodiči. „Někdy něčemu nerozumí, ale učí se rychle,“ dodává s úsměvem studentka.

Ostravská univerzita: VŠ jsou podfinancované, hrozí odliv pracovníků

Tento typ komunikace používají nejčastěji studenti základních a středních škol. Může se na první pohled zdát, že se zkratky využívají za účelem úspory času. S tím ale Diana Svobodová nesouhlasí.

„Spíše to vnímám jako určitý úzus, zvyk užívat prostředky ve zkrácené podobě, je-li dostatečně srozumitelná. Komunikace v elektronickém prostředí a zejména opět jazyk sociálních sítí na to mají nepochybně velký vliv, podmínkou by ale mělo být, že je plná forma všem účastníkům komunikace známá, což nemusí vždy platit,“ vysvětluje vedoucí katedry českého jazyka.