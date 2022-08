Hasiči z regionu v Českém Švýcarsku budovali dopravu vody k Pravčické bráně

Zraněného hasiče pak záchranáři letecky transprotovali do zmíněné Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. "Muž nebyl v bezprostředním ohrožení života, záchranáři ho předali do péče lékařů v nemocnici," uvedl mluvčí tamních záchranářů Prokop Voleník.

Deníku se pak v neděli dopoledne podařilo kontaktovat i samotnou nemocnici. "Pacient je nyní hospitalizován na standardním pokoji, jeho stav je stabilizovaný," uvedla pro Deník mluvčí holdingu Krajská zdravotní, pod kterou spadá i Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Jana Mrákotová.

VIDEO: Další hasiči z celého MS kraje vyjeli pomáhat Českému Švýcarsku

Hasiči z Moravskoslezského kraje pomáhají v Českém Švýcarsku již několik dní. Jedná se o profesionální i dobrovolné hasiče. Zatím poslední skupina odjela z našeho regionu v noci na sobotu. "V noci z pátku na sobotu 30. července vyjel z Frýdku-Místku pod velením Davida Hrbáčka, velitele stanice HZS MSK v Nošovicích, hasební odřad (se třemi segmenty), který tvoří 27 hasičů a 10 vozidel. Bylo do něj vybráno 17 profesionálních hasičů ze dvou územních odborů (okresů) HZS MSK – Karviná a Frýdek-Místek – a 10 dobrovolných hasičů ze dvou jednotek SDH – Brušperk a Jablunkov (obě okres Frýdek-Místek). V týmu je i jediná hasička (22 let) - je součástí brušperské jednotky dobrovolných hasičů. Odřad již dojel v pořádku do cíle – do Hřenska," řekl o víkendu mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.