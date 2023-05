Minulý pátek krátce po desáté hodině dopolední upoutalo v ulici Havanská v Ostravě-Porubě pozornost strážníka Miloslava Kalába volání o pomoc, které se ozývalo z otevřeného okna jednoho z bytů, ve kterém došlo k požáru. Strážník neváhal ani vteřinu a ihned jednal.

V kuchyni došlo k zahoření digestoře a okolí sporáku. | Foto: se svolením MPO

Pomoci se křikem domáhala 62letá žena, která zjistila, že jí v kuchyni jejího bytu hoří. Při vstupu do domu strážník okamžitě zaznamenal kouř. Jakmile Miloslav Kaláb došel do prvního patra, zaregistroval otevřené dveře do jednoho z bytů, ze kterého se intenzivně valil kouř.

U dveří bytu se rovněž nacházela nájemnice, která opakovaně na strážníka křičela, že v jejím bytě hoří. Přitom v panice vbíhala a zase vybíhala z bytu, který byl již v té době značně zakouřen.

Strážník Miloslav Kaláb zasahoval v hořící kuchyni v Ostravě-Porubě.Zdroj: se svolením MPO

„Vše se seběhlo velmi rychle. Nejprve jsem se rozhodl vyvést ženu do bezpečí. Poté jsem vešel do bytu a přesvědčil se, zda v něm není nějaká další osoba nebo zvíře. V kuchyni bytu jsem pak zjistil zahoření digestoře, horní kuchyňské skříňky a okolí sporáku,“ uvedl strážník Miloslav Kaláb.

Vzhledem k tomu, že se v domě nenacházel hasicí přístroj, opatřil si strážník v nedalekém objektu zdravotního střediska práškový hasicí přístroj, načež vstoupil opět do bytu a oheň uhasil. Díky rychlému a profesionálnímu zákroku strážníka se tak požár dále nerozšířil a nedošlo k dalším hmotným škodám či k újmě na zdraví ostatních nájemníků domu.

Ještě před započetím hašení strážník na místo přivolal hasičský záchranný sbor, který si místo požáru následně převzal. Při požáru a hasicích pracích došlo k lehkému zranění strážníka, který se nadýchal kouře a byl jednorázově ošetřen zdravotníky.