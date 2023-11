/FOTOGALERI/ Desítky tun na zimu uskladněného zelí a červené řepy, stovky kilogramů mrkve, červené i žluté cibule a čtyřicet kilogramů nejostřejších papriček pro ostravského krále chilli Gastona. To je výsledek ničivého požáru v Zahradnictví Poruba; nemluvě o zcela zničené budově a vybavení…

Po požáru v Zahradnictví Poruba, 24. 11. 2023. | Video: Radek Luksza

„Ráno tu byl neodbytný zákazník, že chce dvacet kilo krouhaného zelí… Jako by nechápal, co se stalo, a že ho může mít akorát tak uzené. Chtěl, ať mu ho tady nakrouháme,“ popisoval personál farmy fungující v lokalitě pod Skalkou od osmašedesátého roku (po privatizaci pak třicet let pod stejnou majitelkou).

Následky ničivého požáru:

Hořet tady začalo v úterý velmi časně ráno. Podle sousedů tomu předcházel výbuch.

Zahradníci: Výbuch asi ne

O výbuchu ale lidé ze zahradnictví pochybovali. „To by tady letělo do vzduchu celé.“ Venku před zcela vyhořelou budovou skladiště a prodejny zůstaly tři plynové bomby, jedna z nich očazená.

„Asi nás to nepoloží, ale pochopitelně nám to nepomohlo,“ takové vyjádření poskytla Deníku provozovatelka. Událost více nechtěla komentovat.

Odmítla spekulovat i o příčině požáru. A nekomentovali ji zatím ostatně ani policisté a hasiči. V porubském zahradnictví každopádně přišli o velkou úrodu.

„Kdyby tu nebyla vedle zatarasená cesta, tak by se hasiči k ohni hasiči dostali dříve a nebyla by taková škoda,“ myslí si bývalý učeň porubského zahradnictví, kde sousedi – dříve vyhlášení odpůrci Prodloužené Rudné – zatarasili hlavní příjezd vedoucí přes jejich pozemek.

Na jaře krupobití, nyní oheň

„Ten požár znamenal obrovskou ztrátu pro majitele i lidi, které tam zaměstnává. Já jim moc držím palce, aby se z této nemilé situace rychle vzpamatovali. Naštěstí se vše obešlo bez zranění, a to je ta dobrá zpráva,“ řekl ostravský výrobce chilli produktů Gaston, který oželel suroviny.

„Den před ohněm měli poslední letošní sběr papriček, které mi ve skladu chystali k odvozu. Na jaře jsme přišli o část úrody Habaner po krupobití, na podzim o asi čtyřicet kilo Carolin, Morug a Jolokií. Naštěstí máme v mrazácích snad dostatečnou zásobu,“ popisoval Gaston.

