Řecko vyslalo dalších 180 hasičů k rozsáhlým požárům na severovýchodě země, k hranicím s Tureckem. Požár, který patří za poslední léta k největším na území Evropské unie, tam stále není pod kontrolou, informují dnes řecká média. Do oblasti směřuje i posila z České republiky. Nejhorší jsou požáry v oblasti Evros a v přírodním parku Dadia, kde oheň opět zesílil. Na jiných místech se však situace zlepšila. Za uplynulý den vzplálo v Řecku 27 nových lesních požárů. Většina byla uhašena už v počátcích, uvedli ve večerním hlášení hasiči.

Řecko dál trápí rozsáhlé požáry, hasičům se je nedaří dostat pod kontrolu | Foto: Profimedia/Ayhan Mehmet/Anadolu Agency

Na severovýchodě země se podle mluvčího řeckých hasičů Janise Artopiose od rána hasí nová ohniska, která se objevila v noci. Do oblasti u řeky Evros míří posily, které v neděli slíbil ministr pro ochranu obyvatelstva Vasilis Kikilias. Celkem tam bude zasahovat skoro 500 hasičů. Snaží se vytvořit ochranné pásmo, které by zabránilo šíření ohně v lesích v národním parku Dadia. „Bojujeme o srdce Dadie,“ řekl v rozhovoru se stanicí ERT Artopios.

Do oblasti na severovýchodě, u města Alexandropuli, dnes odjela i šestice českých hasičů s nádržemi, které mohou využívat při hašení vrtulníky, sdělila mluvčí Martina Götzová. Český vrtulník Black Hawk, který zasahoval ve střední části Řecka, totiž využívá vodu z moře. Dnes ale kvůli pravidelné údržbě, která zabere několik hodin, nelétal. Odpočinek potřebovali také čeští piloti.

Požáry v Řecku: Nejhorší situace je v parku Dadia, zasahují i čeští hasiči

Další skupina českých hasičů a záchranářů odletí do Řecka v pátek. Vystřídají 64 kolegů, kteří pomáhají s požáry od minulého týdne. Na místě zůstávají zástupci velitelů a technika. V sobotu se do Česka vrátí vrtulník Black Hawk, informovala Götzová.

Stav dalších velkých požárů u Atén a ve středním Řecku se podle mluvčího řeckých hasičů Artopiose zlepšil. Pod kontrolou je také požár na severu ostrova Andros, který si vyžádal v sobotu evakuaci části obyvatel a turistů.

Riziko požárů však podle řeckých úřadů bylo i dnes na řadě míst velmi vysoké. Podle unijního systému EFFIS v Řecku lesní požáry od začátku roku poničily 1531 kilometrů čtverečních území, což je nejvíce ze všech zemí v Evropské unii. Spálená plocha odpovídá zhruba polovině rozlohy Karlovarského či Libereckého kraje.

Zdroj: Youtube

Podle Artopiose se stav dalších velkých požárů u Atén a ve středním Řecku zlepšil. Pod kontrolou je také požár na severu ostrova Andros, který si vyžádal v sobotu evakuaci části obyvatel a turistů.

V rámci pomoci prostřednictvím programů Evropské unie se do boje s požáry v Řecku zapojilo 350 zahraničních hasičů, 50 vozidel a 12 letounů. Mluvčí Evropské komise (EK) Balázs Újvári to dnes napsal na sociální síti X, dříve Twitter. Komise v dalším prohlášení uvedla, že do boje s požáry v Řecku se vedle České republiky zapojil i Kypr, Švédsko, Německo, Chorvatsko, Francie a Španělsko. Řecký server Kathimerini zmiňuje také pomoc kolegů ze Slovenska, Srbska a Bulharska.

Les Dadia je nenávratně ztracen

Profesor lesnictví na univerzitě v Soluni Alexandros Dimitrakopulos varuje, že les Dadia je nenávratně ztracen. Prales složený z černých borovic byl velmi starý a jeho obnova potrvá 100 až 150 let. Stromy, které shořely, budou chybět supům černým a supům bělohlavým, kteří v této oblasti hnízdili. Les Dadia je součástí sítě Natura, což je označení lokalit cenných svou biologickou rozmanitostí, připomněl Dimitrakopulos v rozhovoru se stanicí ERT.

Řecko dál bojuje s požáry. Čeští hasiči dorazili k Alexandrupoli

Do oblasti Evros se v úterý vypraví vládní úředníci a začnou mapovat škody. Ve čtvrtek bude o prevenci požárů i financování jejich důsledků jednat řecký parlament. Řecká vláda ve svém plánu slibuje nakoupit 100 dronů, do konce roku vypsat výběrové řízení na nákup hasicích letadel a podpořit hasičský záchranný sbor nákupem nových vozidel i náborem lidí. V plánu je také zpřísnění trestů pro žháře a vysoké pokuty.