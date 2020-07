Pracovníci lázní Klimkovice se nenakazili, dětská léčebna se opět rozjede

Dětská léčebna sanatoria v Klimkovicích se v pondělí vrátí do běžného provozu a opět začne příjmat klienty. Zvláštní režim tam začal platit poté, co byl v pátek 10. července u jednoho fyzioterapeuta dětského oddělení zjištěn koronavirus. Ve čtvrtek mluvčí lázní Deníku sdělila, že ostatní spolupracovníci, kteří přišli s fyzioterapeutem do styku, nakaženi nejsou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

"Vzhledem k tomu, že všechny testy pracovníků dětské léčebny Sanatorií Klimkovice na covid-19 jsou negativní, vrátí se dětská léčebna od pondělí 20. července do běžného provozu, což především znamená, že opět začne přijímat nové klienty. Hygienická opatření pro klienty, která platila v minulých týdnech, tedy zejména nošení roušek, desinfekce rukou, platí i nadále," uvedla ve čtvrtek mluvčí zařízení Ivana Gračková. Dodala, že v celých lázních se stále dezinfikují všechny společně užívané prostory v souladu s dezinfekčním řádem jako při epidemiologicky závažné situaci. Koronavirus v lázních Klimkovice: Hromadné testy, odjezdy pacientů domů Přečíst článek › Kvůli koronaviru museli z léčebny předčasně odjet všichni pacienti, kteří byli s pozitivně testovaným fyzioterapeutem v kontaktu, včetně jejich doprovodů. Ti musí nyní zůstat v karanténě a budou také otestováni. "Fyzioterapeut, který měl pozitivní test, ho podstoupil okamžitě, jakmile se u něj projevily první lehké příznaky onemocnění. Aktuálně už se cítí dobře," řekla dále mluvčí zařízení. Kauza Kramný nekončí. Soudní znalci dostali podmínku, měli zkreslit posudek Přečíst článek ›

Autor: Redakce