Pracovník huti vymyslel systém, jak zvážit jedoucí vagony

Rostislav Cybel, zaměstnanec kunčické huti ArcelorMittal, vymyslel systém, který umožňuje bezobslužné vážení železničních vagónů. Nová automatická kolejová váha je plně digitalizovaná a dokáže zvážit vagony se stoprocentní přesností, aniž by zastavily.

TRAPPER nová digitální váha dokáže se stoprocentní přesností určit váhu železničních vagonů za jízdy. Foto: Archiv

Automatické hasicí vozy na koksovně, automatické vytlačování sochorů z pece a nyní i bezobslužné vážení železničních vagonů. Inovací v oblasti automatizace a digitalizace v ostravské huti v poslední době přibývá.

Podle mluvčí kunčické huti Barbory Černé mezi ně patří i nová automatická kolejová váha, která se nachází v dopravním obvodu třídírny koksu. Trapper, jak zní název inovace, vypadá nenápadně i přesto, že jeho úkolem je vážit několikatunové železniční vagony. Hlavní předností malého, elektronikou nabitého sloupku, je schopnost fungovat bez jakékoli lidské obsluhy.

„Velkou výhodou nové váhy je to, že umí váži, jak jednotlivé vozy ve statickém režimu, tak i celou skupinu vagonů, které přes ni bez jakéhokoliv zastavování projedou. Možností a kombinací vážení nabízí celou řadu. Lze ji například naprogramovat tak, aby některé vagony vážila staticky a ostatní za jízdy,“ popsal výhody digitální váhy Rostislav Cybel ze závodu doprava, který tento projekt vymyslel a uskutečnil ve spolupráci s technickým úsekem, závodem automatizace a firmou Tamtron.

K tomu, aby mohla váha takto fungovat, musejí být jednotlivé vagony vybaveny speciálními čipy. Momentálně jimi disponuje celkem devadesát dva interních vozů.

Ani to však není podle Rostislava Cybela velká překážka, váha si totiž dokáže poradit i s neočipovanými vagony. Ty je schopna vážit dálkově, ovšem to už s pomocí obsluhy kolejové váhy, která k tomu používá speciální program. Díky tomuto zařízení, které je v provozu od září, odpadá také nutnost dopravovat vozy na váhu do sousedních Bartovic.

„Díky nové digitální váze se zjednoduší přeprava materiálu, uspoří nafta a zkrátí se provozní čas lokomotiv. Dalším kladným efektem je vyšší propustnost vjezdového nádraží v Ostravě-Bartovicích, kde se tyto vozy vážily dříve. Řešení navíc v budoucnu umožní rychlejší rozvoj podnikových informačních systémů, protože váha může být automaticky předávána do všech řídicích a informačních systémů v huti,“ dodal Rostislav Cybel.