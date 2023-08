V sobotu 26. srpna uplynul rok od úmrtí slavné české zpěvačky Hany Zagorové. Ta několik let bojovala s vážnou nemocí, její zdravotní stav se zhoršil zejména po prodělání onemocnění covid-19. Zpěvačka byla veřejnosti známá pro svou milou povahu a často přezdívaná „Hanička písnička“, nebo „Zagorka“. Pár dní před výročím jejího úmrtí promluvil na tiskové konferenci její osudový muž Štefan Margita a představil mimo jiné i bankovku, kterou vytiskly Státní tiskárny cenin.

Tisková konference Štefana Margity k ročnímu výročí úmrtí Hany Zagorové | Video: Deník/Radek Cihla

Na počest legendární ostravské rodačky Hany Zagorové vychází právě 26. srpna sběratelská bankovka z dílny Státní tiskárny cenin.

Sběratelská bankovka mapuje celý život zpěvačky a vychází právě rok od toho, kdy navždy odešla do hudebního nebe. Manžel Zagorové Štefan Margita se byl osobně podívat na výsledek několika měsíční práce.

„Pro mě byl pohled na bankovku úžasný šok a taková obrovská citová záležitost. Ta bankovka je krásná. Pokud to Hanka vidí, tak z toho má určitě velikou radost. Je to záležitost, kterou nemá každý a já si toho nesmírně vážím. Myslím si, že ona je jedna z těch, která si to opravdu strašně zaslouží,“ řekl k bankovce manžel Hany Zagorové Štefan Margita.

Pamětní list je vytištěn na ceninovém papíře s vodoznakem a s ochrannými vláky. Vydán je v limitovaném množství 10 000 kusů v sériích H, A, N, K, A po 2000 kusech.

Vánoční album Hany Zagorové

Jako zpěvačka zanechala Hana Zagorová nezapomenutelnou stopu, její nahrávky dokonce získaly Diamantovou desku Supraphonu za prodej více než deseti milionů nosičů. Supraphon tedy chystá na 29. září kolekci vánočních písní. „Hana Zagorová – Mé svátky“, která bude hudebním dárkem pro všechny, již si tvorbu nezapomenutelné zpěvačky oblíbili.

Zpěvačka byla velkou milovnicí Vánoc a vždy se na ně těšila. V rámci její tvorby bylo také mnoho vánočních písní a speciálních koncertů. Kdo by neznal její duety s Petrem Rezkem Vánoční tajemství? Kdo by si nezamiloval její osobní písničku Mé dětské svátky, ve které vzpomínala na své šťastné dětství?

Jednou z posledních písniček, kterou nahrála, byl duet s Markem Ztraceným Vánoce jako dřív, k němuž v listopadu 2021 vznikl i působivý videoklip, jenž má v tuto chvíli již 4,2 milionů zhlédnutí.

Avšak sama nikdy ucelené vánoční album nevydala. Supraphon nyní ve spolupráci s dlouholetým spolupracovníkem Hany Zagorové producentem Lubošem Křížem sestavil sváteční kolekci nazvanou Hana Zagorové – Mé svátky, která vyjde na CD i digitálně již 29. září 2023 a bude obsahovat nahrávky s vánoční a sváteční náladou ze všech dekád hudební kariéry Hany Zagorové. Některé z nich vyjdou na CD poprvé.

Vzpomínka na Kampě

Portrét jako vzpomínku na Hanu Zagorovou v den jejího úmrtí vytvořil na Kampě v rámci projektu OFF THE WALL Josef Rataj, pop-artový umělec, malíř, výtvarník a performer. Je jedním z průkopníků pop-artového umění v Česku a inspirátorem mladé generace. Jeho tvorba je charakteristická odvahou riskovat a tvořit nové trendy. Lidé u zdi mohou položit květiny či zapálit svíčku.

„Život jako takový, protože to je zázrak a jsem moc ráda, že se na něm můžu pořád ještě podílet,” říkala Hčasto zpěvačka. V jednom z posledních rozhovorů pro Deník vzpomínala na to, jak dostala na jeviště polárku i na to, jak v době největší slávy stačila jediné - pozorovat budík a počítat, jak dlouho ještě může spát - celý rozhovor najdete zde: Život je zázrak, řekla v jednom z posledních rozhovorů Zagorová.