/VIDEO, FOTOGALERIE/ Česká posádka, včetně ostravských a pražských hasičů a záchranářů úspěšně dorazila do Řecka. Tam budou pomáhat s hašením rozsáhlých požárů, které zemi zasáhly. S těmi se Řecko vypořádává celé léto, nový se z noci na neděli rozhořel v oblasti Bojótie západně od Atén. Řekové požádali o pomoc v pondělí odpoledne.

Přejezd hranic a příjezd do Alexandrupoli. | Video: Hasičský záchranný sbor ČR

Posádky vyrazily na pomoc zasaženému Řecku v úterý 22. srpna. Pozemní i letecký odřad čítá celkem 79 členů a 33 kusů zásahové a další techniky včetně vrtulníku Black Hawk.

Středa znamenala pro moduly přesun. Pozemní část ve středu 23. srpna ráno překročila rumunsko-bulharské hranice a kolem 8. hodiny dorazila na odpočinkové místo před Sofií. Poté pokračovaly posádky dál v cestě a kolem 22. hodiny našeho času dorazily na řecké hranice.

„Pozemní modul je na řecké hranici. Za policejního doprovodu bude pokračovat do cílové oblasti Alexandroupolis - Feres. Příjezd se očekává v ranních hodinách," informovala ve středu před půl jedenáctou večer mluvčí hasičů Martina Götzová.

Pozemní tým nakonec dorazil do oblasti Alexandroupoli kolem 8. hodiny ráno ve čtvrtek 24. srpna. „Nyní probíhá tankování pohonných hmot a doplňování vody do cisteren od místních hasičů, seřazuje se technika a upřesňuje se místo našeho ubytování a nasazení. Stejně tak pozemní podpora modulu leteckého hašení už dorazila do cíle nedaleko Athén. Připojila se k týmu pilotů a leteckých záchranářů s vrtulníkem Black Hawk, i v tomto případě čekáme na upřesnění nasazení," dodala ráno Götzová.

V 10. hodin dopoledne informovali hasiči na svých sociálních sítích, že místem nasazení pozemního týmu bude oblast kolem města Alexandroupoli. „Plocha zasažena požárem je zde více než 10 000 ha. Celkově je v Řecku nyní aktivní plocha požárů kolem 62 000 ha. Pro srovnání požárem zasažená plocha v NP České Švýcarsko byla něco málo přes 1000 ha," doplnili hasiči.

Zbytek modulu leteckého hašení s vrtulníkem Black Hawk odletěl z přerovské základny ve středu kolem 7:30 hod. Po cestě měl tři mezipřistání s tankováním a těsně po 18. hodině přistál na letišti Tatoi severně od Athén. S posádkou vrtulníku se na letišti setkal kromě styčných důstojníků i velvyslanec České republiky v Řecku Jakub Karfík. Vrtulník mohou Řekové k hašení využít hned ráno.

Na své první nasazení odletěl Black Hawk ve 13. hodin řeckého času s posádkou a leteckými záchranáři hasičů. Vrtulník míří do oblasti Tanagra (severně od Athén).

Pozemní posádka se na svou první akci prozatím připravuje. „Celý tým je ubytován na základně asi 50 km od města Alexandroupolis, odpoledne bude prováděn průzkum okolí, vyčkáváme na pokyny řecké strany ohledně konkrétního místa nasazení," sdělila Götzová.

V Řecku už pomáhá, nebo v nejbližších hodinách začne pomáhat na 250 zahraničních hasičů. Kromě České republiky poslalo pozemní týmy také Rumunsko, Francie, Slovensko a Bulharsko. Letecké prostředky poslalo Německo, Švédsko, Kypr, Chorvatsko a Česko. Aktivní plocha požáru by měla být na území celého Řecka asi 62 tisíc hektarů, počty požárů se množí. Podmínky nejsou stabilní a požární nebezpečí stále roste, místy až na extrémně vysoký stupeň.

Aktuální oficiální informace evropského Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) hovoří o tom, že hasiči budou zasahovat u nejrozsáhlejšího požáru v přírodním prostředí, který se letos na území států EU rozhořel. Zároveň je to na plochu největší požár v Řecku od roku 2000.

SHRNUTÍ SLOŽENÍ MODULŮ



Modul pro letecké hašení

- vrtulník Black Hawk s šestičlennou posádkou, bambivak na 3 tisíce litrů vody

- velitel odřadu a 4 letečtí záchranáři (HZS Moravskoslezského kraje)

- 4 příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR

- Ve výbavě jsou nádrže flexi tank pro možné plnění bambivaku v terén

- Přeprava: vrtulníkem a pozemní cestou (část týmu odjela 22. 8. 2023)

- Odlet zbytku týmu: 23. 8. 2023 kolem 7:30 hod. ze základny Přerov

- Přílet na letiště Tatoi u Athén: 23. 8. 2023 kolem 18. hod.



Modul pro pozemní hašení

- 53 příslušníků HZS Středočeského kraje, HZS Olomouckého kraje, HZS Jihomoravského kraje, HZS Moravskoslezského kraje, HZS hl. m. Prahy, Záchranného útvaru HZS ČR, SOŠ a VOŠ požární ochrany HZS ČR

- 7 záchranářů ZZS hl. m. Prahy s vozidlem Fénix

- 4 servisní pracovníci výrobců zásahových vozidel

- Celkem 3 hasební segmenty, v každém segmentu jsou dvě cisternové automobilové stříkačky CAS 20, jedna CAS 30, dopravní automobil a čtyřkolka s přívěsem s výbavou na hašení lesních požárů

- Další vozidla: nákladní automobily, kontejnery (např. tankovací, skladovací), nosiče kontejnerů

- Přeprava: pozemní cestou

- Odjezd: 22. 8. 2023 v 13:00 ze seřadiště v Podivíně