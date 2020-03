NOSÍ OSTRAVÁCI ROUŠKY? Zavřené obchody, prázdné Masarykovo náměstí, improvizované restaurace. To je smutný obrázek dnešních dnů v centru Ostravy. Podívejte se na úterní snímky fotografa Deníku Lukáše Kaboně.

Ostrava v celostátní karanténě, 17. března 2020. Vláda ČR vyhlásila dne 15.3.2020 celostátní karanténu kvůli zamezení šíření novému koronavirové onemocnění (COVID-19). | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„V centru města bylo samozřejmě daleko méně lidí než obvykle. Bylo vidět, že lidé chodí jen do obchodu nebo do restaurací pro jídlo. Pozitivní bylo, že většina z nich měla na ústech roušky nebo alespoň šátek. Kdybych to měl vyjádřit procentuálně, tak to bylo 80 ku 20,“ řekl fotograf Deníku Lukáš Kaboň.