V poslední fázi nyní došlo na odvezení sutin. Nakonec zbyla jen základová deska. Místo však nezůstane prázdné dlouho.

Již v létě zde začne stavba nejmodernějšího typu prodejny řetězce Penny. S otevřením se počítá do konce roku.

Stávající obchod Penny v Hlučíně se nachází jen několik metrů odtud. Jenže…

„Prodejna v Hlučíně již nesplňuje standardy, které chceme zákazníkům nabízet. Proto jsme se rozhodli, že zde vystavíme zcela novou prodejnu, která bude větší, modernější, ekologičtější a zákazníkům nabídne příjemnější prostředí pro jejich každodenní nákupy,“ uvedl již dříve mluvčí Penny Tomáš Kubík.

Takto vypadala demolice prodejny na konci května:

Mountfield fungoval v Hlučíně od devadesátých let minulého století do roku 2018, kdy se kvůli nevyhovujícím prostorám přestěhoval do obchodního komplexu v Ostravě-Plesné.