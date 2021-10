Řidička v sobě měla kolem dvou promile alkoholu. Na nehodu si nepamatuje. Jak uvedla, s manželem a dětmi šli tehdy na bazén. Její muž začal údajně flirtovat s cizí ženou. Ve vzteku proto začala popíjet alkohol. Pak společně odjeli domů, kde došlo k prudké rodinné hádce. Poté nasedla do vozu. Cestou nejdříve způsobila drobnou nehodu, od níž ujela. Pak následoval tragický náraz

Obhajoba tvrdí, že Pavol Kikloš nebyl připoutaný, jeho kolega je však přesvědčený, že všichni použili pásy. „Vždycky se poutáme a vím, že jsme byli všichni připoutaní,“ citoval policistovu výpověď u soudu server blesk.cz, s tím, že podle policisty v autě nic nesignalizovalo, že by někdo neměl zapnuté bezpečnostní pásy.

U soudu jako svědek vypovídal jeho kolega, jenž seděl za volantem služebního vozu. Osádka, kterou tvořila ještě policistka, osudného dne zajišťovala do Prahy eskortu a vracela se domů. Do jejího vozidla zezadu v obrovské rychlosti narazilo auto, za jehož volantem seděla žena s více než dvěma promile alkoholu. Pavol Kikloš na místě zemřel, řidič a policistka na sedadle spolujezdce utrpěli zranění.

U Obvodního soudu pro Prahu 4 ve čtvrtek pokračovalo odročené hlavní líčení se ženou, která v opilosti zavinila dopravní nehodu, při níž vloni v červenci zemřel v Praze ostravský policista Pavol Kikloš (31 let).

