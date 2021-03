Moravskoslezský kraj se i letos připojil ke kampani Vlajka pro Tibet. Před krajským úřadem na ulici 28. října tedy v Ostravě vlaje tibetská zástava a bude tam celý dnešní den. Na 10. března totiž připadá výročí Tibetského národního povstání.

Vlajka pro Tibet. | Foto: MěÚ Ostrava

„Vlajka pro Tibet je symbolem svobody a demokracie. Je to kampaň, která upozorňuje na porušování lidských práv a omezování svobody. A to nejen v Tibetu. Stačí se podívat například na aktuální situaci v Bělorusku, které je od nás jen několik stovek kilometrů. Od loňska byly kvůli svému svobodnému názoru zatčeny tisícovky demonstrantů, stovky jich byly zraněny, desítky lidí se pohřešují, protesty si vyžádaly také lidské životy. A to jsme, prosím, stále v Evropě.