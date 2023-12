Muži hrozí deset až osmnáct let vězení. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Nebudeme-li zabíhat do podrobností, kdo je investor, případně co se zrovna staví, asi nikdo si netroufne říct, že by stavební trh v Ostravě spal. Přestože obrázků, co by mělo vzniknout, je pořád více než hmotných výsledků. Příští rok však bude v tomto ohledu průlomový. Tohle je pět stěžejních projektů, které se v Ostravě příští rok dokončí. A také pět megastaveb, které se naopak začnou stavět.

Připravil: Petr Jiříček

DOKONČÍ SE:

1. Boutique Ostravica

Ostravica-Textilia ožívá! Správně bychom však spíše měli hovořit o projektu Boutique Business Inkubátor Ostravica (BBIO) či zkráceně Boutique Ostravica, jak se někdejší slavný módní dům v křižovatce ulic Nádražní a 28. října bude brzy jmenovat.

Původně se měl kompletně zmodernizovaný nárožní dům otevřít pro nové účely už loni v červnu, soukromý investor však byl nucen na základě připomínek památkářů a řádění dřevomorky v krovu změnit původní návrh a rozhodl se vrátit Ostravici podobu fasády z jejích neslavnějších časů – z 30. let minulého století. Oproti původní podobě však dostal střešní nástavbu a také nové využití. Inkubátor poskytne prostor tvůrcům, kreativcům a startupům.

Vznikají v něm kanceláře a zázemí pro jednotlivce i velké firmy, akustické laboratoře či třeba nahrávací či podcastové studio. V přízemí bude kavárna, v suterénu pak klub pro kulturní a společenské akce.

Mediální zástupce investora Jindřich Vaněk Deníku řekl, že nájemní smlouvy do Ostravice se uzavíraly k 1. lednu započatého roku, kavárna však bude otevřena až začátkem jara. Proměna ikonického domu vyšla na víc než 300 milionů korun. Investorem je společnost Ivančice property, zhotovitelem společnost Bystroň Group

2. Nové Lauby

Příprava strategického projektu Nové Lauby a zástavba klíčové proluky v úplném centru města začala mezi ulicemi Velká, Muzejní, Pivovarská a Dlouhá už v roce 2016 studií území. Tři roky se získávalo územní a stavební povolení, přes dva roky trval archeologický průzkum a bezmála rok výběrové řízení na investora stavby. Před dvěma a půl lety se začalo stavět a v těchto dnech je konečně vše u cíle.

Bytový komplex za půl miliardy korun (487 milionů korun bez DPH z dokumentace pro stavební povolení) stavělo Sdružení BBB Nové Lauby, které se skládá z firem Bystroň Group, BBP Stavby a BAK stavební společnost. „Budova má tři podzemní podlaží, ve kterých je celkem 173 parkovacích míst, z toho si 119 odkupuje město,“ řekl Deníku během podzimní reportáže projektový manažer společnosti Bystroň Group Martin Schneiderka.

Město kromě podzemních stání pro veřejnost odkupuje také 31 bytů a 17 sklepních kójí za necelých 252 milionů korun bez DPH. Z 85 bytů na luxusní adrese tak soukromému sektoru zůstane 54 bytů s dispozicemi od 1+kk po 4+kk, 54 parkovacích míst a 4 nebytové prostory. Ceny bytů v Nových Laubech začínají na třech milionech korun a poté jsou podle metráže dražší.

Venkovní prostranství upraví město během letošního roku. Známí už jsou také provozovatelé komerčních prostor, největší plochu, nárožní blok od Ostravského muzea a dál směrem po ulici Velké, obsadí Restaurace Plzeňka.

3. Parkovací dům na Fifejdách

Začalo to jako horor, příběh ale má očekávaný happy end. Pryč je doba, kdy panovaly obavy, jestli vůbec někdo parkovací dům pro potřeby primárně Městské nemocncie Ostrava postaví. Vítěz veřejné zakázky (Gemo) s podezřele nízkou cenou to v minulosti odmítl, stejně jako posléze druhá firma v pořadí (Hochtief), která už se zakázkou nepočítala. Ani podpisem smlouvy se společností Geosan Group za bezmála 400 milionů korun bez DPH (483 milionů s daní) ale problémy neskončily. Kvůli masivnímu zdražování si město muselo připlatit, protože garáže nebylo možné za původní cenu postavit, hledání nové firmy by ale vyšlo ještě dráž.

Náklady na výstavbu přesahují 420 milionů korun bez DPH, nicméně do konce zimy, kdy má být objekt stavebně dokončený, zřejmě ještě porostou na základě průběžně řešených změnových listů. Garáže mají tři podzemní podlaží, tři nadzemní a k tomu ještě pojízdnou střechu, poslední patro je tedy odkryté. Město pro jistotu počítá s termínem dokončení v průběhu jara.

S výstavbou parkovacího domu se kapacita bývalého parkoviště zvýší čtyřnásobně – ze 110 na 465 míst, z nichž sedmadvacet bude imobilních. Počítá se také s kolárnou pro 54 bicyklů. Zaměstnanci nemocnice budou parkovat ve třech podzemních podlažích, návštěvníci v přízemí a nadzemí. V přízemí bude v provozu lékárna o velikosti 889 metrů čtverečních.

4. Ekonomická fakulta VŠB-TUO

Definitivní konec působení v centru města a přesun do porubského univerzitního kampusu. To znamená výstavba nové budovy Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Zeleno-bílá budova, jejíž podoba ctí celouniverzitní design, má čtyři nadzemní a jedno širší podzemní podlaží, kam se vejde 214 zaparkovaných vozidel, dalších 40 pojme parkoviště nad garáží.

Zastavěná plocha novostavby napojené na stávající budovu H je čtyři tisíce metrů čtverečních. To klíčové se bude odehrávat v nadzemních podlažích. V prvních dvou patrech jsou zejména seminární místnosti a učebny a také velká posluchárna pro stovku studentů, třetí a čtvrté podlaží tvoří zejména kanceláře pro pedagogy a konferenční místnosti. Nová budova má ostatně poskytnout zázemí pro zhruba 1700 lidí – 1400 studentů a 300 zaměstnanců.

Stavební část nového objektu vychází na 829 milionů bez DPH. Některé zakázky na vybavení univerzita ještě soutěží, proto celková cena není známa. Podle původních odhadů mělo vybavení vyjít na víc než 93 milionů korun bez DPH (včetně projektové dokumentace a inženýringu, pozn. red.). Dotace z ministerstva školství činí 472,8 milionu korun bez DPH, zbytek platí škola.

Samotná výstavba firmou Hochtief končí v těchto dnech, nyní začne fáze dovybavování interiéru tak, aby zde mohl v září začít nový akademický rok.

5. Grossmannova vila

Architektonická perla Grossmannova vila v ulici 28. října nedaleko krajského úřadu zdobí Ostravu už 100 let. Ačkoliv dlouhá léta zela prázdnotou, nyní finišuje její rozsáhlá rekonstrukce, která vile vrátí zpět šarm z období první republiky.

Po letech chátrání byla v roce 2015 vypsána architektonická soutěž a v roce 2021 Grossmannovu vilu obsadili řemeslníci a dělníci. Poslední pracovníci mají vilu opustit na začátku jara, kdy ji město po proměně slavnostně představí veřejnosti.

Náklady na rekonstrukci vily se z původních 89 milionů vyšplhaly na téměř 109 milionů. Její využití bude různorodé a podle náměstka primátora Ostravy pro investice Břetislava Rigera bude záležet na kurátorovi vily, kam bude využití nasměrováno. „Nejpravděpodobnější je vytvořit z části vily ubytování a další prostory využít například pro televizní studio,“ uvedl náměstek.

V plánu je i prohlídkový okruh pro ty, které zajímá exteriér i interiér ostravského architektonického skvostu. O ty by neměla být nouze, vzhledem k tomu, jaká byla obsazenost prohlídek během dne otevřených dveří, který se před rekonstrukcí ve vile uskutečnil.

ZAČNE SE STAVĚT:

1. Koncertní síň

Má být výkladní skříní města. Má být ale také nejdražší chystanou stavbou a díky tomu je i nejdiskutovanějším projektem, který se v Ostravě chystá. Někdo by namítl, že stavba přeci už začala loni, primárně se však jednalo o přípravné práce a začátek rekonstrukce samotného domu kultury. Výstavba koncertní síně má začít letos.

Den D pro Ostravu nastal už 1. listopadu, kdy město ukončilo veřejnou soutěž na generálního dodavatele stavby budoucího koncertního sálu. Ostrava obdržela celkem 5 nabídek v rozmezí od 2,8 do 3,7 miliardy korun, které chce město podle tehdejších prohlášení vyhodnotit zhruba v těchto dnech a napevno vědět, kdo koncertní síň postaví.

V únoru nebo březnu by měla začít další etapa prací na rekonstrukci domu kultury (součástí ceny, pozn. red.), stavba samotného koncertního sálu by mohla navázat od listopadu. S ohledem na skutečnost na stavebním trhu bude pro Ostravu velký úspěch, když stavba začne do konce roku.

A kdo koncertní síň, jejíž hlavní sál počítá s 1300 posluchači, zaplatí? Město má ve speciálním fondu pro tyto účely naspořeno 380 milionů korun (z dalších úspor už se čerpalo na první etapu prací), dvě miliardy si chce půjčit z Evropské investiční banky a na ně je navázán grant 500 milionů od Evropské komise. Na základě memoranda dalšími 300 miliony přispěje Moravskoslezský kraj a 600 milionů pošle stát prostřednictvím ministerstva kultury. Z něj Ostrava získala také dotaci 120 milionů z Národního plánu obnovy a 125 milionů ze Státního fondu životního prostředí. Suma sumárum – v případě potřeby víc než čtyři miliardy (vše bez DPH). Hotovo by mohlo být v roce 2026.

2. Černá kostka

Původně se mělo jednat čistě o nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny, už nějaký čas je však projekt zpátky ve hře v modernějším hávu – aktuální záměr je vytvořit Černou kostku jako větší centrum digitalizace, vědy a inovací. Letitý projekt Moravskoslezského kraje se po dlouhé době vrátil zpět do hry a nyní se u něj počítá s využitím evropských dotací.

Odhadovaný rozpočet na stavbu Černé kostky se pohybuje kolem 2,5 miliardy korun, přičemž většinu nákladů má pokrýt evropská dotace ve výši 1,65 miliardy korun z fondu pro spravedlivou transformaci, od plánované spoluúčasti tak upustil stát.

„Budova vědecké knihovny Černá kostka bude řešena prostřednictvím Fondu pro spravedlivou transformaci, tedy bez nutnosti finančního přispění ministerstva,“ potvrdila Deníku Ivana Awwadová z tiskového oddělení ministerstva kultury. Moravskoslezský kraj si svou klíčovou stavbu dofinancuje 800 miliony korun z fondu strategických projektů, podle dřívějšího memoranda kraji přispěje 150 miliony také Ostrava.

Černá kostka má stát na půdorysu 36 metrů a mít celkovou užitnou plochu 16 tisíc metrů čtverečních. Vejít se do ní má až 1,2 milionu knih a otevřít by se měla v roce 2027. Stavební práce mají začít příští rok na jaře, s přeložkami sítí už se začalo.

3. Rezidence Stodolní

Před dvěma lety Ostrava prodala nemovitosti na konci Stodolní ulice za 24 milionů korun bez DPH společnosti Linkcity Czech Republic. Ta uspěla v soutěži a promění celý nárožní komplex u Jatek v novou, moderní rezidenci. Stavět se má začít tento rok. Zahájení výstavby Linkcity očekává v druhém čtvrtletí roku v závislosti na vydání příslušných povolení.

V novém polyfunkčním domě se počítá s celkovou proměnou stávající zástavby, menšími bouracími pracemi a vznikem 131 bytových jednotek a obchodního parteru v přízemí. Oproti původním informacím tedy došlo ke snížení počtu bytů o 27 jednotek.

„Celkové investiční náklady projektu jsou odhadované na 600 až 700 milionů korun bez DPH,“ řekl Deníku zástupce generálního ředitele společnosti Linkcity Czech Republic Clément Duclos s tím, že stavba má trvat 22 měsíců, dokončení tedy lze v případě bezproblémového stavebního řízení očekávat do poloviny roku 2026. Projekt má zapadnout do celkové proměny tohoto bloku.

4. Parkovací dům u hejtmanství

Designově honosné garáže z dílny Projektstudia a architekta Davida Kotka, které mají sloužit potřebám Černé kostky, koncertní síně a být náhradou za stávající bezplatné parkoviště, už mají vydané stavební povolení a je vysoutěžen zhotovitel.

Když vše vyjde, podle klimatických podmínek se na konci zimy může začít stavět,“ řekl investiční náměstek primátora Břetislav Riger. Parkovací dům postaví Ostravské komunikace (OK) za, zjednodušeně řečeno, městské peníze.

„Jsme spoluzadavatelé zakázky, jejíž financování bude stát na třech pilířích. Stavba má stát do 600 milionů korun, přičemž 200 milionů pokryje úvěr, 200 milionů zaplatí město přímo jako vklad do OK a 200 milionů pokryjí nevyplacené dividendy OK, které je nebudou vracet městu,“ dodal Břetislav Riger.

Samotná stavba má trvat necelé dva roky, dokončení se tedy předpokládá začátkem roku 2026. Parkovací dům nabídne v půdorysu dnešních 70 parkovacích míst celkovou kapacitu pro 590 vozidel v osmi nadzemních a dvou podzemních podlažích. Počítá se i s obchodními prostory.

5. Bytový dům Vojanova + Polyfunkční dům Václav

V centru Ostravy je tento rok v plánu výstavba dvou primárně bytových domů. Před více než třemi lety zmizela z prostoru před Divadlem Loutek Ostrava a výstavním pavilonem na Černé louce soustava nevzhledných budek a město plánovalo Vojanovu ulici proměnit v místo hodné centra Ostravy. Vyčištěné pozemky následně prodalo za 11 milionů korun s DPH společnosti Promet Group, která vyhrála v soutěži v konkurenci návrhů na další bytový dům a hotel.

Skupina Promet očekává zahájení stavby svého bytového domu na nároží Vojanovy ulice a Smetanova náměstí hned po skončení stavebního řízení, tedy někdy během tohoto roku. Návrh společnosti Promet představuje šestipodlažní bytový dům s 26 bytovými jednotkami, s prostory pro obchod a služby v přízemí a jedním patrem podzemního parkování.

Další bytový (a také administrativní) dům má vzniknout v proluce na Kostelním náměstí vedle nejstaršího ostravského kostela svatého Václava. Na ploše téměř 4,5 tisíce metrů čtverečních nabídne 16 bytových jednotek, kancelářské prostory a 76 parkovacích míst.

Výstavba má začít letos, opět v závislosti na vydání příslušných povolení. „Předpokládaný termín dokončení projektu je na přelomu let 2026 a 2027 a předpokládaný hodnota investice je asi 400 milionů korun,“ řekla Deníku manažerka developerských projektů developerské skupiny Antracit Zuzana Bajgarová.