Obchody, bohoslužby, úřady. Jak je otevřeno na Ostravsku do konce roku

Kdo chce vzít děti spíše za klidnější, nesportovní zábavou, může využít astronomického pozorování v ostravském planetáriu. Ve středu 29. i ve čtvrtek 30. prosince začíná zhruba dvouhodinová podívaná ve hvězdárně v 18.30 hodin.

Vstupné stojí sto korun a při špatném počasí se vrací. Stojí proto za úvahu navštívit už dřívější promítání v sále planetária – ve středu Se zvířátky do vesmíru (od 15.30 hodin) či Zrození planety Země (17.00), ve čtvrtek pak Kouzelný glóbus (15.30) nebo Fajny pořad v novym fěrtuchu (17.00).

Kdo však preferuje trochu pohybu, neměl by pohrdnout komentovanou vycházkou Ostravského muzea, které zve zájemce na silvestrovskou procházku z Hranečníku do radvanického Kouparku. Sraz účastníků vycházky Děkuji za park je 31. prosince v 9.30 hodin na točně Hranečník před čekárnou DPO.

Herci zachraňují Silvestra

Tím ale silvestrovský program v Ostravě nekončí, herci ze Staré arény si připravili humorný večer s názvem Silvestr se Starou. Chybět nebudou scénky, kvíz nebo bingo.

Program začíná v 18 hodin (od 19 hodin silvestrovský Zajíc v pytli speciál) a končí podle libosti. A byť jde o televizní pozvánku, herci z dalšího ostravského divadla – Tři tygři z Divadla Mír – už s předstihem natočili skvělou silvestrovskou show 7 silvestrovských pádů Honzy Dědka. K vidění bude na Primě od 21.05.

Nový rok v Ostravě už tradičně nejméně několik set nadšených turistů začne novoročním výšlapem na haldu Emu. Trasa už 16. ročníku oblíbené akce je jako vždy libovolná, kdo na vrchol doutnající haldy, takzvaného ostravského Mount Everestu, dorazí mezi 9. a 14. hodinou, obdrží diplom, odznak z akce a Novoroční čtyřlístek pro štěstí v roce 2022.

Bez oblíbeného ohňostroje

V neděli, než se mnozí rodiče vrátí do práce a děti do škol, je možné vytáhnout rodinu do ostravského divadla loutek, kde budou na programu hned dvě pohádky.

V 10 hodin pohádka o síle kamarádství s názvem Jak byla vosa Marcelka ráda, že je, v 15.30 hodin pak groteska Pan Panpán. Představení jsou vhodná už pro předškolní děti a stojí sto korun.

Důležitou zprávou, byť negativního charakteru, je také informace o nekonání tradičního novoročního ohňostroje na kruhovém objezdu v Ostravě-Jihu.

Ohňostroj v Ostravě-Jihu:

„Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a nutné doby přípravy alespoň jednoho měsíce před akcí, jsme se rozhodli, že novoroční ohňostroj bohužel neuspořádáme,“ řekla Deníku mluvčí radnice Ostravy-Jihu Gabriela Gödelová.

Zrušený je také velký novoroční ohňostroj na hlučínské štěrkovně.

Jediným ohňostrojem tak bude pouze půlnoční z 31. prosince 2021 na 1. ledna 2022 obvodu Slezská Ostrava před slezskoostravskou radnicí. První rachejtle vystoupne k výšinám přesně o půlnoci.