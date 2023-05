K přepadení 84leté ženy mělo dojít na začátku měsíce, a to 5. května před půl osmou večer v ulici Řadová v Ostravě-Výškovicích.

Neznámá žena. | Foto: Se souhlasem PČR

„Pachatelka k oběti přistoupila před domem a chtěla se násilným způsobem zmocnit jak kabelky, tak zlatých šperků, které poškozená měla na sobě. Samotným atakům se žena ubránila, avšak pachatelce se podařil odcizit z kabelky mobilní telefon. Vše se odehrálo při odemykání vstupních dveří do bytu poškozené. Ta naštěstí vyvázla se zraněním povrchového charakteru,“ uvedla k přepadení mluvčí policie Eva Michalíková.

Ostravští kriminalisté z 8. oddělení obecné kriminality nyní věc šetří jako zvlášť závažný zločin loupeže a přečinu porušování domovní svobody.

Výrobci pervitinu z Ostravy dopadeni při výrobě. Drogu prodávali i sami užívali

„Díky okamžité reakci svědků, kteří se poblíž inkriminovaného místa pohybovali, kriminalisté získali fotografie ženy, která by svou výpovědí mohla pomoci k objasnění daného skutku. Proto se obracíme na veřejnost, která by k ženě z fotografie mohla poskytnout jakoukoli informaci a vedla by k jejímu ztotožnění, aby se obrátila na linku 158, případně na nejbližší policejní služebnu. Žádáme také samotnou ženu, aby se sama přihlásila na tísňovou linku či přímo na obvodní oddělení Ostrava-Zábřeh,“ dodala Michalíková.

Policisté se také obrací na další případné svědky, kteří mohli být samotnému loupežnému přepadení přítomni, aby se obrátili na linku 158.