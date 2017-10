Přestavba Centrumky je na bodu mrazu. Dosavadní majitel ji ještě nevyklidil

Přestože v pondělí došlo k podepsání smlouvy mezi Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a novým nájemcem restaurace Astorie (dříve kavárna Centrum) – ostravským podnikatelem Lukášem Chlebovským, kdy budeme moci zasednout do jejích zbrusu nových prostor je překvapivě ve hvězdách.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, v jehož majetku se podnik nachází, rozhodl o novém nájemci ve výběrovém řízení. Radu obvodu už před dvěma měsíci nejvíce zaujala nabídka firmy Lorne style. „Současný nájemce měl smlouvu do 30. září, vyklizení prostor se ale stále protahuje, budeme to muset řešit soudní cestou. Předpokládáme ale, že termín, kdy by mohl objekt převzít nový majitel, je 30. listopadu,“ uvedla starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová.

Z průtahů není nadšen ani nový majitel Lukáš Chlebovský, který kromě jiného provozuje restauraci Pizza Coloseum v Centru Nová Karolina. „Smlouva zní na 10 let a šest měsíců, během kterých bychom měli restauraci kompletně zrekonstruovat. Do prostor jsme se ale dosud nedostali, nevíme tedy, v jakém jsou stavu, předpokládáme investici ve výši 12 až 14 milionů korun, nevíme však, jací kostlivci na nás mohou vyskočit, protože jde o starou stavbu a jen sanační práce mohou být velmi rozsáhlé,“ uvedl Chelbovský.

Je si vědom toho, že restaurace se nachází na centrálním náměstí a přeje si, aby byla jeho vlajkovou lodí. Moderní interiér se 160 místy, kvalitní italská kuchyně, ale také burgery, ryby, saláty, vlastní cukrárna a pekárna, specializovaná prodejna italských potravin či salonek. To vše obsahuje koncept nové restaurace s kavárnou, dětským koutkem a prostory pro rodiny s dětmi. „Jsem ostravský patriot a chci, aby to byl podnik důstojný, seriózní a odpovídající tomu, že se nachází v samém centru města,“ dodal Chlebovský.

Původní smlouva na pronájem restaurace, která se nachází v přízemí bytového domu a kterou starší obyvatelé Ostravy znají pod jménem Centrum, byla z roku 1997. Prodloužená byla do roku 2015, poté proběhlo výběrové řízení a stávajícímu nájemci byla smlouva prodloužena na dva roky. Vedení městského obvodu totiž už tehdy rozhodlo o tom, že by v prostorách o výměře 900 m² mělo vzniknout nové, moderní restaurační zařízení. Letos se uskutečnilo další výběrové řízení, ze kterého vyšla vítězně firma Lorne style. V úvahu vyly brány jednak zkušenosti s provozováním kvalitních restauračních zařízení i nutnost nezbytných investic .

(vrt)