Moravskoslezská metropole se může pyšnit dalším úspěchem. Tentokrát díky novému (mladému) muzeu, které nese název MUSEum+.

Dolní oblasti Vítkovice. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Nové muzeum zřízené ministerstvem kultury v Ostravě uspělo v prestižní evropské grantové soutěži. V rámci projektu Horizon Europe se bude podílet na výzkumu rekonstrukce moderního architektonického dědictví, které bude naplňovat ambice nulových emisí skleníkových plynů.

Cílem je zkoumat a prakticky zkoušet nové omítky a technologie, které budou vhodné pro rekonstrukce architektonického dědictví 20. století (a zároveň budou klimaticky neutrální).

Ostrava - jedna ze čtyř

„Ostrava bude jedním ze čtyř míst – společně s Madridem, Rhodem a Tel Avivem – kde se budou prakticky ověřovat postupy navržené výzkumným konsorciem. Do něj jsou zapojeny například University College v Londýně, Sheffieldská univerzita, Polytechnika v Miláně, Univerzita v Navaře, Univerzita Ben Guriona v Negevu či Linkopingská univerzita, ale také soukromé firmy jako up2metric nebo Titan Cement. Celý projekt je koordinován Národním výzkumným centrem Demokritos v Athénách,“ uvedl ředitel MUSEa+ Jaroslav Dvořák.

V Ostravě bude výzkum probíhat v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Půjde o neinvazivní měření a aplikaci termo omítek a dalších materiálů, přičemž pro projekt bude zajímavé sledovat, jak se materiály chovají v tak rozdílných klimatických podmínkách jako vykazují tři středomořské lokace a právě Ostrava.

Rozpočet: 4,9 miliard eur

Oficiální název projektu je The second life of modern period architecture: Resilient and adaptive renovation towards net-zero carbon heritage buildings a bude probíhat v letech 2024–2026. Celkový rozpočet projektu pro osmnáct zapojených partnerů tvoří 4,9 miliard eur.

MUSEum+ vzniklo společným úsilím ministerstva kultury, Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostrava, Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. Usiluje o záchranu vysokých pecí. Významnými partnery MUSEa+ jsou ICE Culture and Creativity - KIC CCI (sdružuje 50 partnerů ze 20 evropských zemí) a dále např. Zentrum für Kunst und Medie Karlsruhe. MUSEum+ je rovněž zapojeno do mezinárodního výzkumného projektu „Future Museums“. MUSEum+ se i letos představí veřejnosti v rámci Ostravské muzejní noci 20. května.