Prezident dnes ocení Nohavicu a Lopraise. Syn Špinarové vyznamenání odmítl

Písničkář a šestinásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů by měli být mezi těmi, komu dnes večer předá prezident Zeman státní vyznamenání. Zpěvačka Věra Špinarová nakonec ocenění in memoriam nedostane.

Hned tři známé osobnosti z našeho kraje měly být podle dostupných informací v sobotu 28. října u příležitosti státního svátku vyznamenány na Pražském hradě. Nakonec ale prezident Miloš Zeman zřejmě předá ocenění jen dvěma z nich. Během letošní zářijové návštěvy Moravskoslezského kraje už Zeman prozradil, že jeho rozhodnutí vyznamenat Jarka Nohavici bylo velmi jednoduché.

„Važme si lidí, kteří dokáží rozdávat radost a úsměv, protože těch lidí příliš mnoho není. Važme si lidí, kteří dokáží naplnit halu nadšenými posluchači, protože takových lidí také mnoho není. Ale kolem nich se pak motají například závistiví písničkáři, kteří nedokáží naplnit ani kavárnu, a tak je hryže komplex méněcennosti a píší občas kritické komentáře těch úspěšných,“ uvedl v září na adresu Nohavici prezident Zeman v rozhovoru pro Deník.

MONSIEUR DAKAR

Státního vyznamenání by se měl zítra dočkat také Karel Loprais z Frenštátu pod Radhoštěm. I o něm Zeman mluvil při jedné z předchozích návštěv našeho kraje.

„Byl jsem rád, že při návštěvě na radnici jsem mimo jiné mohl pozdravit svého přítele Karla Lopraise, kterému se říká Monsieur Dakar, protože šestkrát Dakar vyhrál,“ prohlásil prezident loni v listopadu na setkání s frenštátskými občany.

Miloš Zeman poté vyjádřil neskrývaný obdiv k bývalému jezdci Tatry Kopřivnice. „Kdo to má!? Kdo tohle dokázal? A tak jsem cosi naznačil, ale to slyšeli jenom zastupitelé, protože, jak říká Jára Cimrman v jedné ze svých her: My nesmíme ani naznačovat. Alespoň do příštího osmadvacátého října,“ dodal tehdy ještě Miloš Zeman.

SYN ŘEKL NE

Původně měla být vyznamenána i letos na jaře zesnulá zpěvačka Věra Špinarová. Její ocenění prezident poprvé prozradil v již zmíněném exkluzivním rozhovoru na konci své letošní návštěvy kraje.

„Já mám Deník rád, takže vám to řeknu. Věra Špinarová je navržena na vyznamenání in memoriam,“ poznamenal prezident Zeman. Jenže k tomuto ocenění nakonec nedojde. Postavil se totiž proti tomu syn zpěvačky Adam Pavlík. Důvod?

„Maminka si nikdy nepotrpěla na nějaká ocenění, měla ráda lidi a plné sály na svých koncertech, ale ne nějaké metály, takže ji v tomto respektuji a žádné vyznamenání nepřevezmu,“ sdělil včera Adam Pavlík.

Mluvčí hradu Jiří Ovčaček pak konstatoval, že prezident chtěl vyznamenat zpěvačku Věru Špinarovou in memoriam, protože na Pražský hrad přišly desítky žádostí občanů České republiky, aby tak učinil.

„Vzhledem k tomu, že syn paní Věry Špinarové Adam Pavlík toto už před časem rázně odmítl, tak Hrad nechtěl z etických a celkem pochopitelných důvodů tuto informaci předčasně zveřejnit. Proto se nakonec na seznamu oceněných neobjevila. Tím považujeme celou záležitost za uzavřenou,“ řekl včera Deníku Jiří Ovčáček.