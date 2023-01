Josef BabkaZdroj: Deník/Petr Jiříček

Novou hlavu státu jsem volil s vědomím, že ani jeden není levicovým kandidátem, a tak jsem dal na osobní hodnocení toho, který z kandidátů bude lépe vnímat potřeby občanů, mezinárodní situaci a potřeby našeho moravskoslezského regionu. A má volba nevyšla. Ve vztahu k přímé volbě mé kladné stanovisko podporuje vysoká účast občanů-voličů. Volební kampaň byla ostrá a v řadě případů nechutná i díky vyjadřování příznivců či odpůrců jednotlivých kandidátů z řad celostátních či regionálních politiků. A absolutně podle mého názoru propadla Česká televize.

Patrik Hujdus (Nezávislí), starosta Ostravy-Mariánských Hor a Huváků:

Jsem rád, že vyhrál Petr Pavel a věřím, že to bude důstojný a dobrý prezident. Také proto jsem mu dal svůj hlas v obou kolech prezidentské volby. Česká republika má za sebou náročnou a velmi vyhrocenou konfrontační volební kampaň, která připomínala spíše hledání nové superstar než hlavy státu. Je dobře, že si lidé můžou svého prezidenta vybrat sami, ale v přímé volbě hrozí nebezpečí toho, že vyhraje populismus a kandidát s agresivnější rétorikou. Máme štěstí, že tentokrát zvítězil klid a rozum. Budoucímu panu prezidentovi gratuluji!

Martin Bednář (ANO), starosta Ostravy-Jihu:

Vítězný kandidát pro mne není překvapením. Přeji mu, aby skvěle reprezentoval ČR a všechny jeho občany. Snad se zařadí po bok jediného Prezidenta, který mi, mé rodině a moji vlasti nejméně uškodil a jehož mandát brzy skončí. Mou preferenci jsem veřejně deklaroval. Volil jsem pana A. Babiše. Osobně bych kampaň vedl méně emotivně, ale je otázkou, zda by to vedlo k vítězství a stejně velké volební účasti. Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas a k volbám dorazili. Přímou volbu jednoznačně podporuji. Domnívám se však, že náš prezident by měl mít i větší pravomoci, neboť má vždy nejvyšší podporu voličů co do počtu.

Zuzana Klusová (Piráti), karvinská politička:

Emoce úžasná! Prosím nedivte se, že Babiš vede v regionech jako je Karvinsko, Mostecko nebo Ústecko, ale pomozte řešit naše problémy, které nahrávají populismu a obchodníkům se strachem!

Zbyněk Stanjura (ODS), ministr financí:

Blahopřeji Petru Pavlovi ke zvolení českým prezidentem. Oceňuji jeho velký podíl na vznikající hezké tradici: třetí porážka Andreje Babiše a jeho ANO v celostátních volbách za sebou: 2021 sněmovní volby, 2022 senátní volby, 2023 prezidentské volby. Pojďme to oslavit!.