Moravskoslezská metropole se zapojila do platformy velkých měst, které s ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) komunikují o obsahu a parametrech připravované novely stavebního zákona.

„Jsem rád, že ministerstvo přiklonilo k otevřené debatě. Jako město jednoznačně podporujeme, aby k novele a rekodifikaci stavebního práva došlo. Máme tam některá svá stanoviska a dílčí názory, které se budeme snažit prosadit,“ řekl médiím primátor Ostravy Tomáš Macura, který si přeje zjednodušit celé řízení tak, ať neobíhají občané, ale papíry.

Podle ministryně Kláry Dostálové je dnes průměrná doba k získání stavebního povolení pět a půl let, což ovlivňují zejména velké veřejně prospěšné stavby.

„Máme to navrženo tak, aby byl jeden úřad, jedno povolení a do jednoho roku, ale včetně všech odvolání a přezkumů,“ uvedla ministryně, podle níž je nutné, aby investor – i kdyby se objevily nejrůznější odvolání a přezkumy – nejpozději do jednoho roku věděl, zda stavbu může realizovat, či nikoliv.

Ostravská debata

Ostravská debata se zástupci stavebních úřadů a zejména starostů měst podle ní byla živá a přínosná. „Spoustu věcí budeme na základě dnešních podnětů ještě řešit s ministerstvem vnitra,“ přislíbila Dostálová.

A řešit bude co, například výrok – možná lehce populistický – ostravského primátora Tomáše Macury. „Rádi bychom dosáhli toho, aby se připravovaný nejvyšší stavební úřad usídlil v Ostravě. Jako třetí největší město v republice ještě žádný centrální orgán státní správy nemáme,“ nadhodil Macura.

Pondělní dohoda

Pro jednotlivá města a městské části se toho ale po novele zase tolik nezmění. Alespoň to tvrdí starosta Krásného Pole, jedné z nejmenších městských částí Ostravy, Tomáš Výtisk.

„Pro nás v podstatě nic. Podle pondělní dohody, jak nám řekla paní ministryně, se totiž změna dotýká stavebních úřadů až od krajské úrovně,“ podotkl Výtisk s tím, že Ostrava má stavební úřad na magistrátu a v některých svých městských částech.

„My jsme jednou z nich. Jedinou negativní zprávou by pro nás tedy mohlo být, pokud by v rámci novely byl stavební úřad přesunut do jiného obvodu,“ sdělil Deníku Výtisk, podle něhož Krásné Pole musí například o obecní chodník žádat stejně na „velkém“ stavebním úřadě na radnici. Přesto má chystaná novela stavebního zákona – i přes řadu otázek a návrhů – u moravskoslezských obcí plošnou podporu.

„Chceme zastavět proluky ve městě a doplnit nutnou dopravní infrastrukturu, proto je pro nás změna stavebního zákona jedním ze zásadních kroků a podporujeme ji,“ shrnula investiční náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová.

