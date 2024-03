Mezi nejdiskutovanější témata v Ostravě nyní patří sportovní záležitosti, které má v gesci sám primátor Jan Dohnal. Nejen o rozmanité sportovní infrastruktuře, ale i o největší investici v dějinách města – stavbě koncertní síně – jsme si povídali v novém dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny, jehož záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým.

Dalším hostem podcastu Ostravské ozvěny byl primátor Ostravy Jan Dohnal. | Video: Deník/Kateřina Součková

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl primátor města Ostravy Jan Dohnal, moderuje Petr Jiříček, 8. března 2024, Ostrava.Zdroj: Deník/Jan LakomýFotbal a hokej v Ostravě nyní táhnou pozornost víc než kdy dřív. Nejde přitom o čistě sportovní hledisko, jelikož hokejové Vítkovice mají po sezoně a fotbalovému Baníku se daří o něco méně, než by si vedení i fanoušci přáli. Do popředí zájmu se však dostávají témata, kde výše zmíněné kluby budou v následujících letech hrát. Právě na toto téma jsme si podrobně povídali s primátorem Ostravy za ODS Janem Dohnalem.

Důkladně jsme probrali možnost návratu Baníku Ostrava na legendární Bazaly, otázku, co v takovém případě udělat s Městským stadionem ve Vítkovicích, ale řeč přišla i na budoucnost Ostravar Arény a výstavbu nové haly pro ledové sporty. Probrali jsme také otázku stavby haly pro míčové sporty a samostatný prostor dostala největší investice v dějinách města – stavba koncertní síně.

Koncertní síň pro Ostravu má stavební povolení. Jak zareagují politici

Všechny tyto otázky totiž spojuje jediné – „soubory“, které mají chystané nové zázemí využívat, se v tom stávajícím necítí komfortně. Baník dlouhodobě naráží na kapacitní problémy zázemí vítkovického městského stadionu a fanouškům není po chuti, že jde o atletický stánek, který označují za „vyhnanství“. V Ostravar Aréně je problém s přemírou poptávky po ledové ploše, špatnou atmosférou v rozlehlé kulturní hale – s vidinou nutné rekonstrukce proto vyhrála stavba nové arény pro ledové sporty.

K tomu výslovně dosluhuje zázemí pro „míčovky", zejména basketbal – Bonver Aréna navíc stojí v cestě prodloužené Místecké. A podíváme-li se do kulturní sféry, Janáčkova filharmonie, která brala za vděk sálem v Kulturním domě města Ostravy, raději během započaté rekonstrukce využila kapacitně třetinové Kino Vesmír v centru města, než aby šla do akusticky nevyhovující auly Gong v Dolních Vítkovicích.

Jak město jednotlivé problémy vyřeší, jaké zázemí pro jednotlivé subjekty do budoucna chystá a s jakou kapacitou, a jaká je reakce na nejhlasitější reakce kritiků? Zaposlouchejte se do nového dílu Ostravských ozvěn s primátorem Ostravy Janem Dohnalem. „Ostrava připravuje opravdu celou řadu velkých projektů, ale tak, aby se nepotkaly v čase, navíc je třeba uvědomit si váhu ostravského rozpočtu, takže když něco plánujeme, je to tak, aby to bylo ekonomicky reálné,“ říká Jan Dohnal s ohledem na několikamiliardové náklady zmíněných projektů.