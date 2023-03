Jak už Deník v pondělí exkluzivně informoval, primátor Ostravy Tomáš Macura si rozmyslel celou situaci a svůj avizovaný konec ve funkci chce vzít zpátky. Jak to vnímají jeho političní kolegové z opozičních lavic ostravského zastupitelstva?

Primátor OstravyTomáš Macura. | Foto: Lukáš Kaboň

„Pokud prý nevadí, že pan Vondrák zůstal hejtmanem, tak ani on nevidí důvod, proč by měl rezignovat z pozice primátora,“ tlumočil Deníku primátorova slova na mimořádném zasedání klubu zastupitelů ANO jeden z nich a další zastupitelé informaci potvrdili. Klub se však ještě nerozhodl, zda vysloví Tomáši Macurovi důvěru, rozhodnout by se mohl v úterý vpodvečer na svém dalším zasedání. Deník mezitím oslovil ostravské politiky a zeptal se jich, jak vzniklou situaci vnímají.

Jiří Jureček, Starostové pro Ostravu:

Jiří Jureček.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňVnímáme to tak, že je to pro Ostravu velmi nešťastné, když hlavní představitel města jednou řekne, že odejde, a pak že zůstane. Jako starostové, zastupitelé i veřejnost nemáme stabilního partnera k jednání. Potřebujeme primátora, který je čitelný, rozhodný a jednoznačný. To nám chybí, nevíme, co od něj očekávat. Je na něm, jaké stanovisko zaujme, budeme ho respektovat, ale musí být neměnné. Nesmí jej pořád měnit, to nebudí dobrý dojem. Vnímáme spoustu pozitivních věcí, které pro město vykonal, ale svou nerozhodností nyní město zatěžuje. Zejména jako obvody potřebujeme vědět, s kým jednat, jak dlouho tady bude.

Josef Babka, Ostravská levice:

Josef Babka.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňZatím je ten primátorův postoj takový neurčitý. Očekával jsem to, ale později. Čekal jsem, že se to takto bude snažit zahrát. Když ne hejtman, já taky ne? Je to úsměvné. V první fázi jsem vnímal, že je to záležitost hnutí ANO, nyní to má dopad na celé město. Beru to tak, že si to s hejtmanem vyhodnotili jako slabost pražského vedení, a když přežil jeden, přežije to i druhý. Měl ale zachovat nějaké dekorum, přijmout názor a neměnit ho.

Zastupitelský klub ANO v Ostravě vyloučil ze svých řad primátora Macuru

Lukáš Semerák, Ostravak:

Lukáš Semerák.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňV případě pana primátora to není nic nového. Po prvním volebním období řekl, že už nebude kandidovat podruhé, po druhém, že nebude kandidovat potřetí. Vždy to porušil. Není nic nového, že je názorově nestálý, je to takový jeho standard. Hnutí ANO je subjekt, který respektujeme, každý máme nějaké vnitřní problémy. Ale oni si je nejsou schopni vyřešit. Bohužel to má celé dopad na fungování města. Je mi skoro jedno, koho hnutí nominuje na post primátora, ale měli by to vyřešit co nejdříve. Když vyhrajete tak dominantně volby, musíte mít zodpovědnost za vedení města. A ANO nyní Ostravu poškozuje. Pak se divme, že lidé politikům nevěří, mají je za lumpy a lháře, když se primátor třetího největšího města v zemi chová jako korouhev ve větru.

Peter Harvánek, SPD:

Peter Harvánek.Zdroj: Se souhlasem SPDPostoj pana primátora nebudu komentovat. Ať k tomu zaujme stanovisko klub, je to jejich interní záležitost, my se svými sedmi hlasy stejně nemáme možnost situaci ovlivnit. Na druhé straně to však vysílá špatný signál směrem k voličům a občanům Ostravy, kteří s tím, jak se to pořád mění, už možná ani nevědí, kdo je nebo bude primátorem. Jeden měsíc pan Macura řekne, že skončí, pak prosákne zpráva, že chce zůstat. S panem Macurou máme rozdílné programové body ve směřování města, ale lidsky jsem s nim nikdy problém neměl.

*S koaličními politiky se Deník s ohledem na zasedání rady města a dalších schůzí v úterý nedokázal spojit - pozn. red.