Středeční pracovní oběd, na který pozval prezidenta Petra Pavla s první dámou u příležitosti jejich návštěvy Ostravy a Karviné karvinský primátor Jan Wolf, se protáhl kvůli debatě o problémech, které město trápí. „Pan prezident o regionu hodně věděl,“ kvituje primátor Jan Wolf.

Prezident Pavel v Karviné, setkání s lidmi z kultury a dalších oblastí, 29. března 2023. | Video: Januszek Tomáš

Nový český prezident Petr Pavel se ukázal jako dobrý posluchač. Karvinskému primátorovi pozorně naslouchal, problémy regionu a místních lidí jej zajímaly. „Tak snad naše snažení k něčemu bude,“ zadoufal primátor Karviné

O čem konkrétně jste s panem prezidentem mluvili?

Předestřeli jsme mu, jaká je ekonomická a sociologická situace města. Bavili jsem se také na téma rozpočtového určení daní nebo situace po ukončení těžby uhlí a restrukturalizace celého regionu.

Kraj razovity. Tečkou za návštěvou Petra Pavla v Ostravě byla debata v Gongu

Co je podle vás ten největší problém, který jste probírali?

Jednoznačně je to sociální otázka, která nás hodně trápí, a která je důsledkem špatně nastaveného sociálního systému. Myslím, že to tak nevnímáme pouze my tady v Karviné, ale vnímá to tak i řada dalších měst v České republice. A samozřejmě jsme mluvili o možnostech, jak tuto situaci změnit, a současný stav zlepšit.

Zkuste být konkrétní. O jakých problémech tady mluvíme?

Máme nejvyšší nezaměstnanost, nejvyšší počet exekucí. Město potřebuje pomoc státu ve vztahu k novým investorům, takže těch nástrojů, jak posouvat město dále, je mnoho. Ovšem město samotné to nezvládne. K tomu, aby se situace zlepšila potřebujeme nejen podporu kraje, ale i vlády a pokud bychom měli i podporu prezidenta, o to je to lepší.

Pan prezident není ekonom a náš region bezpochyby dokonale nezná. Co na vaše informace a postřehy říkal?

Neřekl bych, že vůbec nevěděl, o čem je řeč. Naopak mě překvapilo, že byl hodně „v obraze“ a věděl o problémech, které náš region trápí. Pozorně naslouchal, doptával se a vůbec bylo vidět, že ho to zajímá. Chci věřit, že nás v našem snažení podpoří.

VIDEO: Souhrn prvního dne návštěvy prezidenta Pavla v Moravskoslezském kraji

Pro návštěvy jako je prezident či jiná významná osobnost má město obvykle připraven nějaký dar na památku. Co si z Karviné odvezl prezident Petr Pavel?

Pan prezident se nám zvěčnil do pamětní knihy a jako dárek jsme mu věnovali obraz od původem karvinského malíře Jakuba Špaňhela. Chci doufat, že prezident dodrží, co slíbil a sice, že když bude mít v budoucnu cestu do našeho regionu, tak se v Karviné opět zastaví.