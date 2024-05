Co přinese 21. ročník Colours of Ostrava? Umělou inteligenci, divadlo i seznamku

Sto koncertů za účasti třiceti domácích a sedmdesáti zahraničních kapel a umělců, kteří jsou držiteli 19 cen Grammy a 68 nominací na ni. To bude 21. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční od 17. do 20. července v Dolních Vítkovicích. A k tomu 250 řečníků na diskuzním fóru Meltingpot. Tím ale záběr organizátorů nekončí, letos se rozšiřuje například o divadlo či seznamku. Co další novinky a největší hvězdy?

Co přinese 21. ročník Colours of Ostrava v roce 2024? | Video: Deník/Petr Jiříček