Čáp postřelený v Příboře je po operaci a začíná se zotavovat, mezitím se policisté snaží zjistit, kdo ho postřelil.

Čápi, ilustrační foto. | Foto: se svolením Jiřího Duchoně

Oznámení o možném úmyslném zranění ohroženého druhu zvířete přijali v úterý 11. dubna novojičínští policisté od zástupců Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně

„Na základě prvotních informací komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájil úkony trestního řízení pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu týrání zvířat,“ sdělil policejní mluvčí René Černohorský.

Přečinu se s největší pravděpodobností v průběhu dne 6. dubna letošního roku na přesně neuvedeném místě v okolí města Příbor dopustila zatím nezjištěná osoba tím, že nezjištěnou střelnou zbraní postřelila samce ohroženého druhu čápa, který utrpěl tříštivou frakturu pravé pažní kosti.

„Záležitost nadále intenzivně prověřují novojičínských strážci zákona. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158,“ doplnil René Černohorský.

Postřelený čáp je po operaci a v současné době už je v bartošovické stanici pro záchranu zvířat, kterou ČSOP Nový Jičín spravuje. Podle vedoucího zařízení a předsedy novojičínské organizace Petra Orla se stav čápa zlepšuje. „Lepší se to. Určitě ještě nemá vyhráno, ale proti tomu, jak to vypadalo, je to lepší. Myslím si, že už dnes začne sám přijímat potravu, nebo aspoň částečně,“ uvedl Petr Orel.

To, aby se čáp ze způsobeného poranění dostal, potrvá měsíce. „Jestli ještě někdy bude lítat, to je těžko předvídat. Ale myslím si, že spíše ne. Ta fraktura byla těžká. Ale začíná se chytat do života,“ dodal Petr Orel.