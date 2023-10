S podzimem je neoddělitelně spjato uctění Svátku zesnulých. V téhle roční době se lidé potýkají s otázkou, jak a kdy se postarají o poslední místo odpočinku blízkých. Jedno z řešení je objednat si službu od společnosti, která se zabývá péčí o hroby. Jana Mudrová provozuje firmu, která zkrášluje hroby v Moravskoslezském kraji.

Reportáž z čištění hrobů, 11. října 2023 v Ostravě. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Mám odjakživa hroby moc ráda. Když jsem šla po hřbitově a všímala jsem si neupravených hrobů, tak jsem vždy měla tendenci rovnat kytky a vyhazovat ošklivé svíčky,“ říká zakladatelka firmy Cementario (www.starostohroby.cz).

Jana Mudrová pochází z Ostravy a celý život pracovala v oblasti marketingu. Před třemi roky se rozhodla založit firmu, která se zabývá péči o hroby v Moravskoslezském kraji. Zrod nápadu na vykonávání služby specializující se na udržování posledních míst odpočinku zesnulých byl osobním krokem, poněvadž ji hřbitovy fascinují a užívá si jejich klidnou a tichou atmosféru.

Tematická výzdoba

„V dnešní době často nemáme možnost pravidelně se starat o hroby zesnulých během naší nepřítomností a to mnoho z nás to znepokojuje. Trápí nás, jak taková místa vypadají bez pravidelné údržby a to je ten důvod, pro který službu provádíme,“ uvádí Mudrová. Dodala, že péče o místa odpočinku zesnulých odrážejí kulturu národa.

Dušičkový kvíz: Svátek zesnulých se blíží, znáte dobře v tomto směru Ostravu?

Odstranění listí, smetí, sněhu, vyhořelých svíček nebo zvadlých věnců, dále zalévání rostlin, sekání trávy, doplnění a výměna drobných kamínku, čištění základního kamene a náhrobků – všechny uvedené práce jsou součástí jednorázové základní péče. Pro zájemce je v nadstandardní nabídce pravidelné donášení květin, tematická výzdoba podle ročního období a stálá péče a čištění hrobu.

Největší zájem o úpravu hřbitovního místa nastává během období Dušiček a Vánocemi. „Lidé si stále častěji přejí přijít k již upraveným, naleštěným a svítícím hrobům v tyto sváteční dny, aby si mohli zavzpomínat. Nechtějí trávit čas čištěním náhrobků a pletím trávy nebo dalšími pracemi,“ vysvětluje majitelka firmy, která pečuje o hroby.

Za kolik?

Cena za jednorázovou údržbu hrobu se liší podle velikosti hrobu a míry jeho zanedbanosti. Standardní jednorázové čištění se pohybuje v rozmezí od sedmi set padesáti korun do tisíc dvě stě padesáti korun.

Péče o poslední místo odpočinku nepatří mezi klasické povolání. Jana Mudrová je neobvyklou prací a hřbitovy fascinována.

Liberty Ostrava za tři dny odstaví poslední vysokou pec. Odbory věští katastrofu

„Občas potkávám na hřbitově zajímavé lidi, kteří si chtějí povídat. Někdy je až překvapivé, jak rychle znáte kus jejich života. Například na jednom hřbitově u Metuje jsem si všimla dvou naprosto identických náhrobků s totožnými jmény i daty narození a úmrtí. A tady se fantazie rozběhne na plné obrátky, jaký příběh se tu skrývá, a co se asi mohlo stát před mnoha lety,“ vypráví Mudrová. Podle ní skrývají hřbitovy mnohá tajemství.

Klienti ze zahraničí

Bydliště daleko od hrobu blízkých je častým důvodem, proč lidé přenechají starost o hrob Janě Mudrové. Firma nabízí služby i lidem žijícím v zahraničí a byla to jedna z původních myšlenek při jejím založení.

„Chceme nabídnout péči o místa posledního odpočinku těm, které život nebo práce zavály daleko od místa, kde žili a kde jejich předkové, příbuzní a přátelé spočívají. Máme klienty v zemích jako Německo, Slovensko nebo Spojené státy americké,“ řekla.

VIDEO: To je proměna! V Ostravě pokračuje stavba obřího průmyslového parku

V průběhu roku pracuje Jana Mudrová sama, ale v hlavní sezóně, kdy je poptávka velmi vysoká, tak si najímá pomocné síly. Kromě uklízení hrobů, se zajímá také o jejich výzdobu, která se liší podle ročního období. Ozdoby vyrábí sama nebo kupuje v obchodech. Někteří klienti sdělí jejich představy o tom, jak by hrob měl vizuálně vypadat, jiní svěří aranžování a vybírání dekorací na hrob majitelce firmy.